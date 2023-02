De când s-a anunțat revenirea trupei A.S.I.A. și concertul de pe 6 Martie de la Sala Palatului, a început un adevărat scandal. Irina Nicolae, fosta membră a formației, s-a simțit exclusă și a anunțat că și-a cumpărat bilet la concert. A spus apoi că nu a fost invitată la reuniune și a continuat să povestească despre asta cu fiecare ocazie, recent, chiar și în podcastul „Acasă la Măruță”, acolo unde a spus că trupa A.S.I.A nu mai scos niciun hit de când a plecat ea, potrivit click.ro.

Deranjat de faptul că i-a fost pomenit numele și s-a reamintit de trecutul său, Florin Ionescu este hotărât să pună punct definitiv tuturor discuțiilor și spune că a apelat deja la un avocat, în acest sens.

Click: Florin, cum explici, din punctul de vedere al managerului formației, tot ceea ce apare în ultima perioadă în presă despre trupa A.S.I.A.? Ca să punem punct speculațiilor!

Florin Ionascu: Noi am pornit acest proiect, si după cum am spus la la conferința de presă am vrut să promovăm acest eveniment, nu să acceptăm ca alte persoane să își promoveze imaginea sau cine știe ce alte probleme au, pe spatele trupei care muncește în momentul de față și încearcă să creeze un eveniment foarte frumos.

Ce mesaj vrea să-i transmită Florin Ionescu, direct sau indirect, Irinei Nicolae, în urma acestor apariții din presă și de la TV?

Aș vrea să îi transmit să își vadă de familia ei și de treaba ei și să nu arunce cu noroi, să nu discute despre persoana mea si de trupa din care a facut parte absolut deloc pentru că eu nu discut despre alte persoane și despre alte familii și nici fetele din componenta prezentă a trupei.

Nu mă interesează alte discuții referitoare la familia mea. Inclusiv în podcastul la care a fost invitată. Eu vreau să anunț pe această cale că noi vrem să facem un eveniment frumos, să reunim această trupă și nu ne interesează intrigile și scandalurile care s-au declanșat conform unei păreri a unei foste membre a formației, care crede că ar fi trebuit să fie invitată. Nu trebuia să fie invitată absolut deloc pentru că nu vom face o aniversare. Ca să opresc aceste lucruri am decis să apelez pe cale legală, la un avocat, pentru a opri toate aceste discuții, atât despre familia mea cât și despre trupa A.S.I.A.

