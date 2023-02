Elevi și profesori de la Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, parteneră în cadrul proiectului de schimb interșcolar cu titlul „We do STEAM together” (STEAM), realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093254_5, au participat în perioada 13-17 februarie 2023 la cea de a treia întâlnire de proiect, desfășurată la școala Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, Algarve, Quarteira din Portugalia. Proiectul reunește școli partenere din Turcia-școala coordonatoare, Polonia și Estonia, instituții care valorifică educația STEAM în activitatea didactică, contribuind astfel la îmbunătățirea motivației elevilor și la dezvoltarea abilităților cognitive.

Școala noastră a fost reprezentată pentru desfășurarea activităților de învățare de către elevii Ifrim Eduard-Bogdan, Nichituț Vasile, Țaran Theodor din clasa a VII-a, Uriciuc Ioan din clasa a VI-a, Albescu Matei Ștefan și Sucevan George Antonio din clasa a V-a, însoțiți de către doamnele profesoare Lăcrămioara Băcanu – coordonatorul de proiect la nivel de școală și Andrea-Erzsebet Smadici.

Prima zi a debutat cu prezentarea participanților, apoi elevii au fost implicați în activități comune de cunoaștere de tip Ice breaking, iar cadrele didactice au vizitat școala gazdă și structurile arondate. A urmat prezentarea lucrării cercetătorului Jorge Palma de la Universitatea Algarve, cu tema „Caluții de mare din Ria Formosa: luptă pentru a supraviețui într-o lume în schimbare”, vorbind despre salvarea de la dispariție a căluților de mare. Ziua s-a încheiat cu o vizită culturală și de documentare la Garrão și Ancão.

Primele activități din a doua zi au constat în organizarea a două workshopuri: Plăci ceramice și 3D Printing. Elevii au fost împărțiți în grupe internaționale de lucru pentru a facilita comunicarea în limba engleză, lucrul în echipă, o mai bună cunoaștere reciprocă, schimb de idei și o mai mare apropiere interumană. În primul workshop, elevii au realizat un decupaj al unui simbol chimic dintr-o hârtie specială, au lipit-o pe o placă ceramică, au decorat placa cu diverse modele conform imaginației fiecăruia, apoi au introdus aceste plăci într-un cuptor la temperatura de 800 grade Celsius pentru fixarea hârtiei pe ceramică. Al doilea workshop a avut loc în cabinetul modern de informatică și a avut ca scop învățarea programului Tinkercad/Create 3D digital designs, proiectarea de către elevi cu ajutorul acestui program a unui obiect la alegere (căluț de mare, inițiala numelui, breloc pentru chei etc.), apoi imprimarea 3D a acestui obiect. A urmat vizitarea expoziției „Cu picioarele pe pământ și mâinile în mare – 6000 de ani de istorie Quarteira“ și plimbare pe malul mării până în localitatea Vilamoura.

A treia zi am vizitat Centrul de creștere a căluților de mare – Centro do Ramalhete din cadrul Universității din Algarve. Aici am învățat cum a fost și este reprodus mediul de viață, de înmulțire și de salvare a puilor căluților de mare – specie pe cale de dispariție, prin tehnologia de imprimare 3D de simulare a câmpului de alge marine, utilizarea unor acvarii speciale și controlul permanent al temperaturii apei, nivelului de zgomot și calitatea nutrienților apei. A urmat vizita culturală în orașul vechi Faro, cu Catedrala Principală și Muzeul Municipiului. Ghidul ne-a prezentat istoria tumultuoasă a Portugaliei și orașului Faro, participanții fiind impresionați de transformările suferite de-a lungul secolelor sub dominația arabilor, catolicilor și evreilor.

Activitățile Workshop 3 – Cyanotype și Workshop 4 – Robotics din a patra zi de proiect au avut ca scop deprinderea tehnicii Cianotip și programarea/utilizarea roboților prin programul Scratch. Elevii au realizat lucrări de artă pe hârtie tip sugativă cu substanțe chimice (fericianură de potasiu și o soluție citrat feric de amoniu) prin metoda Cyanotype. Cianotipurile sunt unul dintre cele mai vechi procese de imprimare fotografică din istoria fotografiei. Caracteristica distinctivă a imprimeului este nuanța sa de albastru cyan, care rezultă din expunerea la lumina ultravioletă. Contrastul general al soluției de sensibilizare poate fi crescut prin adăugare de dicromat de potasiu. Această soluție ușor fotosensibilă este apoi aplicată pe o suprafață receptivă (cum ar fi hârtie sau cârpă) și lăsată să se usuce într-un loc întunecat. Cianotipurile pot fi imprimate pe orice suport capabil să absoarbă soluția de fier.

În vederea implementării proiectului, au fost purtate discuții referitoare la activitățile ce urmează a se derula, la rezultatele care trebuie atinse, despre organizarea activităților din cadrul mobilității ce va avea loc în luna mai în școala noastră.

Demn de remarcat la elevii noștri în urma participării și implicării în activitățile din Portugalia, și nu numai, este nivelul cunoștințelor și al competențelor dobândite până în prezent în școala noastră. Cu toate că au fost cei mai mici ca vârstă, 11 și 12 ani, ceilalți elevi participanți având media de vârstă de 14-15 ani, cei șase elevi au dovedit cunoștințe de înalt scor de limba engleză, TIC și robotică, s-au remarcat datorită seriozității în realizarea activităților și a cunoștințelor de cultură generală. Au fost apreciați de către întregul grup de profesori, participanți și gazde. Felicitări, dragi elevi, sunteți ambasadori de înaltă ținută ai școlii noastre, ai comunității locale, ai României!

La finalul activităților a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de participare, moment de emoție, dar și de tristețe că ne luăm rămas bun de la noii prieteni, de la frumoasele locuri vizitate, de la gazdele noastre, profesori și elevi portughezi, care au organizat activități de învățare de înaltă calitate.

Coordonator de proiect,

Prof. Lăcrămioara Băcanu