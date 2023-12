Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, își invită cetățenii pe final de an la o dezbatere publică privind utilitatea lacului și a Parcul Al. Sahia. Loghin propune amenajarea unei grădini japoneze însă vrea să știe mai întâi părerea locuitorilor. ”La final de an venim în fața dumneavoastră cu o veste îmbucurătoare, credem noi, care are în prim plan lacul și Parcul Al. Sahia. În momentul de față, suntem în discuții pentru achiziționarea clădirii de pe insulă, pentru a putea, împreună cu luciul de apă pe care l-am câștigat în instanță, să dăm o față nouă acestui loc emblematic al municipiului nostru. Propunerea pe care dorim să o aducem în fața dumneavoastră are ca idee de bază structura unei grădini japoneze, aspect pe care dorim să îl aducem și în dezbatere publică. Vrem să prelungim luciul de apă și să profităm de diferența de nivel de aici astfel încât să facem o cascadă să ne bucurăm de pești, de o vegetație frumoasă care să se preteze pentru aceste locuri. Chiar dacă se va numi grădină japoneză sunt arbori care vor putea fi plantați aici. Vă rog să interacționăm pentru că vreau să am acordul dumneavoastră”, a spus Loghin.

În link-ul de mai jos găsiți tot conceptul pe care primarul Bogdan Loghin să îl implementeze pentru această zonă: https://youtu.be/ky5uvjPVhk8?si=YiL8fa54YIdLkbi6