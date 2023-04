Sărbătoare mare astăzi în Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Sf.Ilie din comuna Șcheia. Edificiul ctitorit de Ștefan ce Mare și Sfânt în anul 1488 a împlinit 535 de ani de existență prilej de reunire a comunității pentru a-și manifesta bucuria. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat pentru credincioși un eveniment special. Astfel, începând cu ora 8.00 dimineața s-a citit Acatistul Mântuitorului după care a urmat Slujba Sfintei Liturghii și parastasul pentru ctitori, oficiate de un sobor de preoți în frunte cu protosinghelul Elisei, starețul Mănăstirii Sf.Ilie. Preotul Gabriel Herea a făcut o expunere asupra istoriei acestui edificiu. Printre credincioșii veniți la mănăstire în număr mare între care unii îmbrăcați în costume populare s-au aflat primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, consilierul local Alin Rusu, administratorul public al comunei Șcheia, Gheorghe Cotin dar și directorul adjunct al Muzeului Național al Bucovinei, Ion Mareș, cel care s-a ocupat de descărcarea arheologică a monumentului istoric. De menționat că Ion Mareș a cântat în corul mănăstirii pe tot parcursul slujbelor.

Andriciuc: ”Dacă 535 de ani sărbătorim astăzi fiți siguri că copii copiilor noștri vor sărbători 1070 de ani”

În cuvântul său primarul Vasile Andriciuc a ținut să sublinieze că Mănăstirea Sf.Ilie a fost restaurată cu fonduri europene și că i s-a dat viață pentru încă 535 de ani. ”535 de ani au trecut de când în care în această sfântă mănăstire au slujit ierarhi, au slujit oameni și s-au rugat la Dumnezeu pentru dăinuirea noastră ca popor. Înălțătoare au fost cuvintele ierarhilor, înălțătoare a fost slujba de astăzi. Cuvântul de învățătură a fost un îndemn pentru noi. Ideea restaurării Mănăstirii Sf.Ilie a venit de la noi din sat, de la Cosmin Păstrăv care la oficierea cununiei părintele Iustin Pârvu i-a dat ca un canon ”Cosmine dă jos funiniginea și o să vedeți voi ce o să fie sub funingine”. Ceea ce s-a și întâmplat. S-a întâmplat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul gospodarilor din Sf. Ilie să inițiem un proiect și într-un timp record pentru noi de doar șapte ani am reușit să scoatem la lumină această sfântă mănăstire ctitorită de Sfântul nostru Ștefan cel Mare. El a făcut-o în șase luni. Pentru că s-a scos în evidență toți înaintașii nostrui aș vrea să relatez cu toată sinceritatea un moment care pe mine m-a mișcat în primul rând ca creștin iar în al doilea rând ca om care are garanția că în această mănăstire Lumina Sfântă nu se va stinge niciodată. La sfânta împărtășanie a venit la un moment dat un copilaș de trei ani și jumătate. Șiți cine era copilul? Era copilul lui Cosmin Păstrăv. De aceea dragi credincioși credința noasră nu va muri niciodată, Lumina Sfântă nu se va stinge niciodată pentru că vlăstarele care cresc în fața noastră vor continua. Avem încredere în Dumnezeu și suntem obligați să ducem mai departe tot ce a pus la temelie Ștefan cel Mare și toți părinții care au fost și avem obligația creștinească de a ne ruga pentru ca și copiii noștri să ducă mai departe moștenirea. Dacă 535 de ani sărbătorim astăzi fiți siguri că copii copiilor noștri vor sărbători 1070 de ani”, a spus Andriciuc.

Starețul Elisei: ” Dumnezeu să prelungească șirul acestor ani și totodată dorim ca și noi să avem ani plini de sănătate”

Starețul Mănpstirii Sf.Ilie, protosinghelul Elisei, a transmis rugăciuni către Sfântul Ștefan și către Dumnezeu să ajute ca această mănăstire să dăinuiească iar oamenii să fie apărați de rele. ”Îl rugăm pe Ștefan ca pe cel care odinioară a apărat cu sabia țara aceasta îl rugăm ca astăzi și de astăzi înainte și pentru totdeauna să ne apere pe noi de acolo de sus din Ceruri cu sabia, cu puterea rugăciunilor sale și să ajute acestui loc pe care el l-a dorit mănăstire și lăcaș de închinăciune. Să ajute cu rugăciunile lui și tuturor celorlalte sfinte lăcașuri zidite și ctitorite de el și să ajute Sfântul Ștefan nouă tuturor celor care mai avem de luptat cu această viață pământească în căutatea dobândirii vieții veșnice. Dumnezeu să înmulțească anii. Dacă au trecut 535 de ani și lucrurile se arată în fața ochilor noștri așa cum le vedem cerem ca bunătatea lui Dumnezeu să prelungească șirul acestor ani și totodată dorim ca și noi să avem ani plini de sănătate, de bucurie duhovnicească în așa fel încât cât va fi să mai viețuim pe acest pământ să ne putem bucura de acest loc și să simțim că duhul de altă dată se face prezent în tot ceea ce înseamnă prezentul acesta de are noi ne străduim ca să trăim așa cum se cuvine închinându-l înaintea Dumnezeu”, a transmis protosinghelul Elisei.