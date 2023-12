Între 14 – 25 decembrie, zilnic, de la ora 17:00, Auchan difuzează, pentru al patrulea an consecutiv, Marele Concert de Colinde, pe canalele oficiale de Facebook și Youtube, precum și în magazinele din întreaga țară, care s-au transformat în adevărate târguri de Crăciun. De asemenea, concertul va putea fi ascultat și pe postul de radio Itsy Bitsy, partener al proiectului. Devenit deja un eveniment de tradiție în perioada sărbătorilor de iarnă, concertul reunește anul acesta peste 350 de participanți, tineri soliști și grupuri de canto din întreaga țară, care aduc magia în sufletele și în casele românilor și le oferă un recital de poveste cu cântece și colinde de iarnă.

Proiectul a înregistrat de la an la an un succes răsunător. Interpreții, copii talentați, multiplu premiați pentru vocile și melodiile lor, au fost selectați dintre cei mai buni, sub atenta îndrumare a profesorilor coordonatori, și provin de la școli de canto renumite din orașe precum Bacău, Baia Mare, Brăila, Bârlad, Botoșani, Brașov, București, Bușteni, Cluj Napoca, Constanța, Galați, Moinești, Oradea, Orăștie, Ploiești, Pitești, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, Tecuci, Târgu Mureș, Vâlcea sau Vaslui.

https://www.youtube.com/watch?v=6dwT9ST4648

La această ediție vor putea fi urmărite tinere talente cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani, soliști, atât consacrați, cât și la început de drum, și grupuri de muzică ușoară care au adunat deja în palmares zeci de premii de la competiții naționale și internaționale de profil, dar și grupuri folclorice tradiționale care, prin muzica lor, și-au propus consolidarea unei imagini a tradițiilor, datinilor și obiceiurilor autohtone.

„Avem o mare împlinire să aducem veselie și bucurie în casele românilor în prag de Sărbători, cu o selecție exclusivă de cântece și colinde interpretate de cei mai talentați copii din țară. Aceștia și-au unit glasurile în Marele Concert de Colinde și cântece de Crăciun organizat de Auchan, ajuns deja la cea de-a patra ediție. Protagoniștii concertului merită toată prețuirea noastră și nu putem decât să îi felicităm și să sperăm că vor fi ascultați și apreciați de către publicul larg.” a declarat Cristina Manoliu Săvulescu, președinte la Asociația Cultural Artistică Sunetul Muzicii.

https://www.youtube.com/watch?v=2jyIVfRII0g

Prin organizarea Marelui Concert de Colinde pentru al patrulea an consecutiv, Auchan își propune să aducă magia sărbătorilor de iarnă în casele românilor în ajun de Crăciun și să promoveze tinerele talente. Acesta va fi difuzat sub formă de episoade zilnice pe canalele de social media ale companiei, precum și în magazinele Auchan. Partenerul media al evenimentului – Radio Itsy Bitsy – va transmite de asemenea Marele Concert de Colinde Auchan.

https://www.youtube.com/watch?v=m_jX74NDtHY

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 440 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 8 supermarketuri și 404 magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care aproape 400 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România este certificat Customers’ Friend și a primit statutul Customers’ Friend – Superior Excellence, precum și certificarea Top Employer în 2023.