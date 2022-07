Maria Cârneci este fără îndoială o legendă a muzicii populare, însă artista nu și-a uitat începuturile modeste și nici pe omul care ajutat-o și a susținut-o atunci când i-a fost cel mai greu, diriginta ei din liceu. Vedeta a avut parte de surpriza vieții ei la Măruță, moment în care au copleșit-o emoțiile, potrivit click.ro.

Maria Cârneci a povestit în emisiunea lui Măruță, despre momentul când trebuia să plece pentru un foarte important recital de muzică populară, tocmai la Râmnicu Vâlcea, însă nu avea bani de transport și nici pentru o ținută potrivită de scenă. Persoana care a ajutat-o a fost nimeni alta decât diriginta ei, care îi aprecia talentul, un om căruia artista i-a rămas veșnic recunoscătoare. „Nu aveam nici o chioară. Și m-aș fi dus. La Câmpulung am făcut liceul și era preselecția la Râmnicu Vâlcea. Nu avem nici cu ce. Nu aveam să mă duc cu vreo rată, ceva, că nu știam. M-am dus la doamna dirigintă și i-am spus. M-a îmbrăcat, avea două fete și dumneaei, și m-a dus cu soțul ei cu mașina. Mi-a dat să mănânc și când am văzut că am reușit la preselecție și că urmează să mă prezint…”, a declarat Maria Cârneci, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/maria-carneci-640731.html