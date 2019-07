Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat că la propunerea coaliției de guvernare PSD-ALDE, Parlamentul României a adoptat un proiect legislativ prin care românii din diaspora pot vota în străinătate timp de trei zile, începând de vineri și până duminică.

Maricela Cobuz a arătat că potrivit Proiectului de Lege Nr.329/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, adoptat de către Camera Deputaților, în data de 03 iulie 2019, cetățenii români cu drept de vot își pot exercita dreptul de a vota prin corespondență sau la secția de votare.

De asemenea, ea a spus că prin art.44, alin (2), la prezenta lege, procesul de votare în străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12:00 şi se încheie la ora locală 21:00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 07:00 şi se încheie la ora locală 21:00.

„De asemenea, alegătorii care la ora 21:00 sunt prezenți în secțiile de votare, precum și cei care se află la rând în afara secției de votare își pot exercita dreptul de vot până la ora 23:59. Conform legii adoptate, partidele politice și alianțele politice pot depune și susține candidaturile pentru alegerea Președintelui României numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători”, a declarat deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a spus că propunerile de modificare a legii 370/2004 au venit la inițiativa parlamentarilor PSD și ALDE, ca urmare a repetatelor incidente grave produse la secțiile de votare din străinătate.

„Prin adoptarea proiectului de lege, PSD dă dovadă de respect față de cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate și de mesajul transmis de către aceștia, asigurând o mai bună exercitare a dreptului de vot. Legea a fost susținută de către toate partidele politice, fiind adoptată cu 228 de voturi pentru, 1 împotrivă și 19 abțineri”, a încheiat Maricela Cobuz.

