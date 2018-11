Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz a susținut astăzi, în ședința de plen a Camerei Deputaților, declarația politică cu tema ”Centenarul Marii Uniri de la 1918”.

În cadrul declarației politice, deputatul sucevean Maricela Cobuz a declarat că anul acesta, România și întreaga lume sărbătoresc 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, un război care a cauzat peste opt milioane de morți și șase milioane de răniți.

„Pentru România, anul 2018 înseamnă celebrarea a 100 de ani de reîntregire și unitate a neamului românesc sub deviza ”Centenarul Marii Uniri de la 1918”, prin unirea tuturor provinciilor locuite de către români, aflate sub stăpânire străină, cu țara mamă. Unirea cu România a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului a însemnat o repoziționare pe harta Europei și a fost recunoscută pe plan internațional prin tratatele de la Saint-Germain (10 septembrie 1919) și Trianon (4 iunie 1920)”, a declarat deputatul PSD de Suceava. Ea a mai spus că în 100 de ani de istorie România a cunoscut o dezvoltare în toate domeniile de activitate. Maricela Cobuz a subliniat că anul acesta, Guvernul României a alocat un buget de 150 de milioane de lei și a finanțat proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri la nivel local, regional, judeţean şi respectiv la nivel naţional şi internaţional.

„Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia reprezintă cel mai important proiect în an centenar, acesta are o înălţime de aproximativ 22 de metri şi o greutate de circa 1.350 de tone, pentru care Guvernul a alocat aproape 10 milioane de lei. Celebrarea Marii Uniri de la 1918 înseamnă, în același timp, respectarea valorilor tradiționale, creștine, care au fost moștenite din generație în generație. Pe data de 1 decembrie, România va celebra Centenarul Marii Uniri prin activități și evenimente care vor marca istoria țării noastre. Așa cum Eudoxiu Hurmuzaki, un mare boier din Bucovina, a lăsat fiilor și fiicelor lui prin testament să respecte patria, limba și biserica, noi, ca și deputați, avem obligația morală de a îndemna românii din țară și de pretutindeni la unitate și moralitate în an centenar, la respect față de țară și însemnele statului român”, a declarat Maricela Cobuz.