Un pacient al Spitalului Județean Suceava, internat la secția de diabet, a relatat pe pagina sa de socializare impresiile după incendiul izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, relatare pe care o redăm integral:

„Da, e-adevărat, s-a-ntâmplat să fiu internat într-o sectie la et 8 a spitalului, pe la ora 0:50 cred, a sunat alarma de incendiu si am fost evacuati si noi de la et 8 împreună cu tot spitalul… Deja era un pic fum pe tavan la noi la 8!… Incendiu a fost la etjul 4 la ginecologie… Nu știm cauza, doar zvonuri o țeavă de apă s-a spart si probabil a provocat un scurtcircuit, zvonuri doar! O doamnă de la etajul 4 destul de speriată care avea masca neagră de la inspirația fumului, spunea că au simtit un pic de miros de fum si imediat a început să cada tavanul fals și să se vadă flacăra. Realitatea e că n-am văzut niciodată atât de mulți oameni atât de înspăimântati, în șocuri de panică, plângând și tremurând de emoție și frică si totodată n-aș fi crezut că personalul de serviciu poate fi atât de calm, de lucid și totodată amabili și ocrotitori cu mulțimea de bolnavi destul de înghesuiți într-un final dacă e să ne gândim la situația sanitară actuală. Ideea este că dpdv tehnic protectiile instalatiilor electrice au lucrat impecabil, foarte selectiv, tot spitalul a fost alimentat cu energie tot timpul, lifturile au functionat pentru cei imobilizati pe tărgi, paturi și scaune cu rotile, noi cei care puteam sa ne deplasăm am coborât in conditii bune pe scări. Nu am fost scosi afară, am fost cu toții masati la et 2 la nivelul administrativ chiar în fața biroului managerului spitalului și în secția imediat vecină cred că Neurologie. Cred că primul om din administratia orașului sosit aici a fost primarul Ion Lungu care a urcat imediat pe scări insotit de un gardian! Ca o concluzie personală actiunea de evacuare a fost impecabil realizată de personalul de serviciu cel putin de la noi, de la sectia diabet. Ne-am deplasat rapid cu destul calm, dirijați de asistenții și personalul de serviciu în această noapte pe secția noastră. Personal am fost impresionat de amabilitatea si agilitatea personalului de la sectia unde am fost găzduiți pentru a aștepta lichidarea incidentului. Am fost indrumați cum să ne așezăm astfel încât sa nu blocăm căile de acces care erau necesare bolnavilor în cărucioare sau în paturile (ultramoderne și destul de ușor de mânuit), ni s-a dat apă de băut, măști pentru ca la evacuarea de urgență n-am mai apucat să-mi iau una, dezinfectant pentru mâini, excelenta organizare, felicitări personalului medical si administrativ al spitalului, felicitari personalului de la diabet si neurologie! Si eu m-am autoresponsabilizat având grijă de nenea Aurel vecinul meu de pat care întâmplător era si un pic schiop, un bătrânel mărunțel, credincios și ireal de vorbăreț din Bogdănesti!… Incidentul a fost rapid finalizat de pompierii care intr-adevăr nu seamănă deloc cu pompierii pe care-i știam eu din tinerete. Mi s-au părut totusi dotati cu echipament aparent prea greoi care mie cred ca mi-ar fi extrem de incomod si apasator de folosit mai ales cand trebuie sa te misti maxim de rapid. As fi curios sa aflu ce greutate are echipamentul complet al unui pompier din zilele noastre. In fine, a fost o zi sau o noapte pe care n-am s-o uit degraba! Acum am ajuns in salonul nostru din nou, este bine, un pic cam rece pentru ca au fost deschise geamurile pentru aerisire si pe hol miroase un pic a plastic ars… Ce chestie totusi!… Mă internez si eu o dată la 15 ani si iată, e cu artificii!… Sper să se refacă repede sectia sau sectiile afectate pentru că totul este impecabil in tot spitalul dar vreau să subliniez din nou, am fost impresionat de amabilitatea si empatia personalului medical si administrativ al spitalului. Nu stiu cum s-a ajuns in situatia asta dar felicitari celor care au muncit pentru ca personalul si medical si administrativ sa ajunga sa aiba aceste mentalitati si atitudini pozitive cu pacientii!… Impresionant pentru mine!.. Va doresc tuturor Sanatate si un pic de noroc tuturor in viata asta pentru ca inteleg acum ca uneori e vital un pic de noroc atunci cand ai nevoie!… :)”.