Vineri seară în jurul orei 21.00, o patrulă de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DJ 176C, din comuna Brodina, autoutilitara condusă de un localnic de 29 de ani, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține documente legale de proveniență și transport a materialului lemnos, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul specialiștilor silvici, în urma inventarierii stabilindu-se faptul că acesta transporta ilegal cantitatea de 13,13 m.c. lemn rotund de esență rășinoase.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, materialul lemnos în valoare de 2.153 lei, a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Brodina, iar autoutilitara fost indisponibilizată.