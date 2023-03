Medicii de familie se confruntă în continuare cu disfuncţionalităţi ale platformei informatice a asigurărilor sociale de sănătate. De aceea, ei rar pot valida reţete și bilete de trimitere. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, a declarat: „De câteva luni bune, Sistemul Informatic Unic Integrat – SIUI are niște sincope care se adâncesc și se înmulțesc. În ultima vreme am avut zile întregi în care sistemul nu a mers, ceea ce a însemnat că pacientul nu a putut să obțină actele de care avea nevoie, rețete, bilete de trimitere. În perioadele în care funcționa puțin, sistemul mergea foarte greu vinerea. Vinerea era acel <black friday> al sistemului, în sensul de vinerea neagră la propriu, când stăteam și câte 20 de minute ca să valideze un act medical. Asta creează niște disfuncționalități fantastice. Pacienții le-au învățat deja și când intră pe ușă întreabă dacă merge SIUI-ul. La început nu erau lămuriți și aveau impresia că nu merge computerul nostru. Ulterior s-au lămurit toți ce înseamnă asta. Asta înseamnă la toate nivelurile de asistență medicală plus farmacii că nu se puteau face operațiuni care priveau relația cu Casa de Asigurări”.

Medicul sucevean a mai spus: „Noi am făcut nenumărate intervenții și sesizări, și am vorbit exact ca la perete. Răspunsurile care ni s-au dat au fost că se realizează lucrări de mentenanță. De fapt, realitatea este că SIUI-ul este subdimensionat și necesită niște reparații, necesită lărgiri ale spațiului de colectare a informațiilor. Dacă merge, sistemul merge cel mult o oră și jumătate dimineața și seara, după ora 19.30. În rest, probabil că toți vom face ulcer de stres. Oricât am încercat să nu participăm afectiv la această situație, nu se poate, când îl vezi pe om că este disperat întrucît nu poate obține ceea ce are nevoie. Între timp, nu poți să faci nici consultația, pentru că dacă nu o definitivezi cu un act medical este absolut inutil”. Irina Badrajan a adăugat: „Sistemul a fost de la început sortit pieirii și starea de tensiune crește. Este o situație foarte grea și nu înțeleg lipsa de reacție. Suntem aruncați într-o groapă în care ne învârtim în beznă și pe loc”.