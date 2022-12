Medicul de familie din comuna Berchișești, Lelia Melinte, a primit o Diploma de excelență din partea Primăriei și Consiliului Local în semn de apreciere pentru activitatea sa. Distincția i-a fost înmânată de primarul Violeta Țăran.

”Medicul de familie reprezintă unul din stâlpii de bază a dezvoltării fiecărei comunități de la țară. Mulțumesc cu recunoștință doamnei doctor Lelia Melinte, pentru profesionalismul desăvârşit în asistenţa medicală primară acordată tuturor celor cu probleme de sănătate din comuna noastră. Oricând la dispoziția oamenilor, doamna doctor a avut o contribuție esențială la menținerea unei stări de sănătate optime a locuitorilor din Berchișești, având, de asemenea, o colaborare excelentă cu administrația publică locală. Diploma de excelență pe care i-am acordat-o din partea Primăriei și Consiliului Local reprezintă aprecierea noastră în ceea ce priveşte activitatea doamnei doctor. Îi doresc multă sănătate, bucurii, împliniri și un an nou plin de realizări remarcabile”, a transmis Violeta Țăran.