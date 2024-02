Construcția sistematică, neoportunistă a celei mai mari rețele medicale din România a adus avantaje semnificative în ceea ce privește notorietatea și încrederea în brand, generând o creștere organică importantă, de 12%, care pare să se menținăși în primele două luni ale anului curent, creând astfel premise puternice de creștere pentrurestul anului.

Compania înregistrează o creștere de 25% a cifrei de afaceri consolidată pro-forma, concomitent cu o majorare graduală a marginilor EBITDA față de anul trecut, trend pe care intenționează să îl mențină.

Investițiile în oncologie medicală, în echipamente de top, lansarea transportului probelor biologice cu drone și, nu în ultimul rând, dotarea a trei spitale cu roboți chirurgicali de ultimă generație, plasează MedLife în linia întâi pe zona de tehnologie medicală nu numai în România, ci și în regiune.

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de servicii medicale private, listată la Bursă, rapoartează o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 2.24 miliarde RON, în creștere cu25% față de anul anterior, menținând acest trend de creștere de la momentul listării și pânăîn prezent. Concomitent, MedLife a reusit săîși recupereze gradual o mare parte din marginile pierdute datorită investițiilor din ultimii ani.

Compania a investit în tehnologie la un nivel fără precedent, deschizând la finalul anului trecut un spital de mari dimensiuni în București, Provita-Nord, a modernizat și extins gradual spitalul Medical Park din București, a investit în clinici noi de radioterapie în Brăila și Vâlcea, a investit în trei noi roboți chirurgicali în diferite locații din țarăși a demarat,în premierăîn Europa Centrală si de Est, transportul cu drone pentru probele biogice. Astfel, MedLife și-a marcat poziția de lider în tehnologie medicală nu doarîn România, ci probabil șiîn regiune.

Potrivit reprezentanților MedLife, aproape toate liniile de business și-au continuat ascensiunea în 2023, evidențiind excelența și înalta calitate a serviciilor din cadrul clinicilor, spitalelorși din zona corporate, ce au înregistrat creșteri de 35%, 27% și, respectiv, 17%, urmate de laboratoare și clinici stomatologice cu creșteri de 15% și, respectiv,2%, în timp ce farmaciile au înregistrat o scădereca urmare a ajustării portofoliului de medicamente pentru o gestionare operațională mai eficientă. Aceste performanțe sunt susținute de o creștere constantă în toate zonele din țară, deși inflația rămâne ridicată și costurile de consum sunt în continuă creștere.

“În ciuda climatului economic instabil, a costurilor tot mai mari și a inflației, am reușit să avem o creștere solidă, de 25% agregată la nivel de grup, pe clinici de 35%, iar pe spitale de 27%.Companiile care s-au alăturat Grupului MedLife prin activitatea de M&Aîn ultimul an au adăugat la bilanțul Grupului un volum de datorii care nu a permis relaxarea indicatorilor asociați pe termen scurt, adăugând, stand alone, peste 0.7% debt/ebitda la nivel consolidat. Cu toate acestea, este un context care ne arată premisele de a crește puternic peste piață,în special în București unde, împreună cu noul spitalProvita Nord,credem ca vom putea prelua în anii ce urmează poziția de principal provider privat de servicii spitalicești.În acest sens, ne propunem să devenim pentru pacienții din Capitală principala destinație pentru operații neuro, cardio și chirurgie oncologică și să oferim condiții similare cu cele din marile capitale ale lumii.

De altfel, doar la nivelul anului trecut am îngrijit aproximativ 1,4 milioane de români, pacienți unici, un indicator al încrederii solide pe care aceștia o au în serviciile noastre. Această încredere reprezintă pentru noi o responsabilitate enormă și un catalizator al misiunii noastre de a oferi asistență medicală la cele mai înalte standarde. Sumarizând, MedLife este providerul care oferăpacienților săi o dezvoltare tehnologicăde top pentru realizarea unui diagnostic de înaltă performanță, chirurgie robotică și medici foarte buni, iar investitorilor o investiție într-o companie cu creșteri anuale semnificative într-o industrie de mare perspectivă”, a declarat Mihai Marcu, președinte și CEO MedLife Group.

Anul 2023, marcat de o dinamică bună și investiții susținute în beneficiul pacienților

După o perioadă intensă de achiziții și dezvoltare organică, în care au fost bifate 20 de proiecte numai în 2022, reprezentanții Grupului s-au orientat anul trecut, cu precădere, spre consolidarea și coagularea noilor companii sub umbrela MedLife.

Astfel, MedLife și-a întărit expertiza în serviciile medicale integrate și de nișă, consolidând zonele de oncologie și radioterapie. De altfel, extinderea infrastructurii oncologice reprezintă o prioritate pentru Grup, cu inaugurarea a două noi centre de radioterapie în Brăila și Vâlcea, sub umbrela Neolifeși investiții semnificative în echipamente de ultimă generație în spitalele din țară,incluzând achiziția unui echipament de radioterapie și modernizarea unui alt echipament, în centrele existente din Brașov și Sibiu. Adiacent, MedLife este operatorul care deține cea mai mare expertiză în sfera de secvențiere genetică, mai ales în sfera patologiilor oncologice.

În plus, investițiile consistente în digitalizare și tehnologie, cum ar fi utilizarea dronelor pentru transportul probelor biologice de laborator sau achiziționarea celui de al treilea robot da Vinci, ilustrează progresul MedLife în furnizarea serviciilor medicale de cea mai înaltă calitate, prin facilitarea diagnosticului avansat și personalizarea tratamentelor pentru pacienți.

Totodată, compania a pus accent pe creșterea portofoliului de medici și menținerea calității ridicate a serviciilor medicale, investind în proiecte greenfield și deschizând noi centre, precum: Spitalul Nord Pipera din București, Hyperclinica din Bacău, două noi Centre de Medicina Stilului de Viață BetterMe în Cluj-Napoca și Timișoara șiCentrul de Excelență în Medicina Materno-Fetală la Timișoara.

Tot anul trecut, Grupul a finalizat mai multe achiziții: Muntenia Hospital, pachetul majoritar al Nord-Grupul Medical Provita și56% din pachetul de acțiuni al Brol Medical Center SA din Timișoara.

De asemenea, s-au finalizat și 3 fuziuni de companii, respectiv în cadrul Grupului din Arad, în cadrul rețelei Sfânta Maria și în segmentul de farmacii. Această acțiune de a realiza fuziunile tehnice, reducând gradual numărul companiilor din grup va continua și în anii următori.

2024, un an al evoluției și excelenței în actul medical, dar și un an al optimizării, al consolidării marginilor, precum și al reducerii graduale a nivelului de îndatorare

Cu o atenție deosebită la tendințele pieței, MedLife își reînnoiește angajamentul de a investi în tehnologie și digitalizare pentru a aduce medicina viitorului mai aproape de pacienții săi. Prioritățile strategice includ dezvoltarea proiectului MedLife Medical Park și deschiderea de noi unități în țară.

Reprezentanții Grupului sunt convinși că prudența în acțiuni, consolidarea marjelor de profitabilitate și reducerea graduală a raportului debt/ebitda va asigura o dezvoltare armonioasă a celui mai mare grup de servicii medicale private din România.

”Ne uităm cu atenție la 2024, continuăm să ne concentrăm pe consolidarea și optimizarea companiilor din cadrul Grupului MedLife, având în vedere că această strategie și-a dovedit eficiența la nivelul anului trecut. Suntem dedicați continuării acestui trend de business sănătos cu o creștere solidă, intrând într-un ciclu de creștere graduală a marjelor și un nivel al datoriilor ușor mai scăzut în următoarele 12-18 luni”, a declarat Mihai Marcu, președinte și CEO MedLife Group.

În prezent, Grupul MedLife deține cea mai mare rețea de diagnostic și tratament din România. Peste 6 milioane pacienți unici au apelat până acum la servicii de prevenție, wellness, tratament și spitalizare în unitățile MedLife, iar peste 800.000 de angajați beneficiază de abonamente de servicii medicale prin intermediul abonamentelor MedLife.