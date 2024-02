Pepe ar fi trebuit să se numere și el printre concurenții Asia Express, asta dacă nu ar fi refuzat să participe, în mai multe rânduri la vestitul show, de la Antena 1. Solistul a dezvăluit care au fost motivele care l-au ținut departe de această competiție.

„Nu am cum să dispar de acasă o lună și jumătate. Copiii, în primul rând, ei sunt cei care nu mă lasă, mă țin acasă. Păi, dacă era acum vreo 20 de ani, nu doar că mă duceam, câștigam direct. Cu situația din ultimii 5 ani cel puțin, nu am nici o șansă să merg la Asia Express. Abia am putut să rup din program și să merg 4 zile la Nea Mărin”, a mărturisit solistul, la Antena Stars, potrivit click.ro.

Pepe (44 de ani) și soția sa, Yasmine Ody, își sărbătoresc anul acesta trei ani de la începutul relației lor. Au o familie bună de pus în ramă, iar Pepe este foarte atașat atât de fetițele sale din căsătoria cu Raluca Pastramă (Rosa Alexandra și Maria), dar și de băiețelul lor, Pepe junior.

Sursa foto: Facebook

