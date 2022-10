Whoopi Goldberg (66 de ani), actrița americană care e coprezentatoare la emisiunea The View de peste ocean, a criticat-o pe Meghan Markle (41 de ani) pentru comentariile pe care le-a făcut despre timpul petrecut la emisiunea Deal or No Deal, susținând că le-a făcut pe „alte femei să se simtă prost”, notează click.ro.

În timpul emisiunii The View de miercuri, în care s-a discutat despre dezvăluirile lui Markle, gazda Whoopi Goldberg a avut o opinie negativă. „OK. Vreau doar să spun că în emisiunea aceea, aveai o valiză și oamenii doar voiau să știe, este aceasta afacerea pe care o vrei sau nu este afacerea pe care o vrei?”, a început Whoopi, potrivit sursei citate. „Nu știu dacă oamenii care stăteau acolo se gândeau așa la tine. Se gândeau doar: «Vreau banii!»”.

Whoopi a continuat, menționând-o pe Vanna White, o femeie care a petrecut 40 de ani în rochii frumoase în emisiunea Roata Norocului „Și Vanna White a făcut asta și ea este frumoasă. Faptul că te-ai simțit ca un obiect s-ar putea să vină de la tine și de la felul în care le-ai privit pe aceste femei. De la modul în care erau portretizate ele. Asta este ceea ce trebuie să schimbi tu la tine, pentru că noi suntem interpreți. Noi acceptăm rolurile. Nu suntem jurnaliști, suntem actori și noi acceptăm ce roluri vrem pentru bani”.

