Meghan Markle a dezvăluit marți, 18 octombire, că a renunțat la emisiunea Deal or No Deal după ce a fost tratată ca un obiect pe scenă. Ducesa de Sussex a oferit detalii șocante în cel mai recent episod al podcastului său de pe Spotify, notează click.ro.

În tinerețe, Meghan Markle a lucrat ca asistentă TV la o populară emisiune din SUA. Vedeta și-a amintit momente complicate petrecute în acel show, dar și cum a făcut-o să se simtă una dintre producătoarele emisiunii, relatează The Sun.

„Noaptea trecută răsfoiam canalele de la TV. Apropo, asta este o raritate când ai doi copii mai mici de 4 ani. Dar am văzut un episod dintr-un serial numit Deal or No Deal. Acest lucru mi-a trezit multe amintiri. Acum, experiența mea în spectacol – care a inclus ținerea servietei pe scenă alături de alte 25 de femei care făceau același lucru – a fost pentru mine, fascinantă.”, a spus Meghan Markle, înainte de dezvălui motivelele care au făcut-o să renunțe.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/actualitate/fapt-divers/meghan-markle-e-chinuita-de-amintiri-dezvaluiri-2213607.html