”Vrem o singură Românie. Nu România de la oraș și România de la sat”. Este mesajul pe care primarul comunei sucevene Cornu Luncii, Gheorghe Fron, îl va transmite membrilor guvernului dar și liderilor coaliției de guvernare, Liviu Dragnea-PSD și Călin Popescu Tăriceanu-ALDE la ședința Asociației Comunelor din România (ACOR) care va debuta duminică, 17 februarie la București. Fron s-a declarat nemulțumit de atitudinea unor primari de municipii care vor mai mulți bani la buget în condițiile în care au excedente uriașe. Asta în timp ce comunele fac față cu greu cheltuielilor.

Fron: ”România este săracă, dar orașele sunt bogate. Nu mai vrem așa. Dacă satele sunt bogate,atunci și România este bogată”

”Municipiile și capitala au primit de la bugetul statului foarte multe fonduri,unele cheltuite în bătaie de joc. Clujul spre exemplu a avut un buget în 2018 de 742.000.000 lei și a cheltuit 11,6 milioane lei numai pentru sport și cultură. Are un excedent de 251.446.603 lei de la bugetul pe 2018 pentru bugetul pe 2019. Primește 125% de la bugetul de stat pe anul 2019 față de 2018 iar elevii și pensionarii vor merge gratis pe mijloacele de transport locale. Bucureștiul a avut un buget în 2018 de 5.700.000.000 lei. A dus pensionarii la Muntele Athos. Pentru acest an a primit la buget 8.265.000.000 lei cu 147% mai mult față de 2018. Municipiul Arad a primit 123%, Brăila-134%, -Ploiești-115%, -Giurgiu -112%. Municipiul Oradea are un excedent de 76.800.000 lei. S-au învățat să se joace cu banii în timp ce noi primarii de la comune ne chinuim ca să-l scoatem din noroi pe țăranul român. Țăranul este cel care s-a luptat cu turcul, țăranul este cel care s-a luptat pentru România Mare, țăranul este cel care s-a luptat pe câmp să producă pâine în perioada comunistă. România este săracă,dar orașele sunt bogate. Nu mai vrem așa. Dacă satele sunt bogate,atunci și România este bogată”, a spus Fron.

”Să nu se mai dea legi, hotărâri,ordonanțe,etc. în care primăriile primesc sarcini fără asigurarea fondurilor necesare”

El a menționat că în cadrul ședinței ACOR va cere guvernanților reînființarea posturilor de poliție în comune. Fron a mai spus că va cere celor de la putere să nu mai dea legi, hotărâri,ordonanțe,etc. în care primăriile primesc sarcini fără asigurarea fondurilor necesare. Fron a adus în prim plan OG 114/2018 care majorează salariul minim în sectorul construcții la 3.000 de lei măsură care pun în dificultate financiară primăriile. ”S-au mărit salariile în construcții iar ca efect firmele au mărit prețurile iar noi trebuie să suportăm de la buget aceste creșteri. Eu care am multe proiecte în derulare am o problemă pentru că trebuie să tai de undeva”, a mai spus Fron.