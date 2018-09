În satul sucevean Băișești, din comuna Cornu Luncii, va fi construit un dispensar nou, pe amplasamentul celui vechi, aflat în paragină. Primarul Gheorghe Fron a declarat că licitația pentru realizarea investiției a fost câștigată de firma „Comtransport” Suceava, iar contractul de execuție a fost semnat deja. El a spus că valoarea contractului este de aproximativ 1,4 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Primarul a adăugat că lucrările vor începe în această toamnă și trebuie încheiate în 24 de luni.

El susține că dispensarul este absolut necesar la Băișești, în condițiile în care acesta este cel mai mare sat din Cornu Luncii, cu aproximativ 1.700 de locuitori. Gheorghe Fron a mai spus că în centrul comunei funcționează un centru medical, unde activează doi medici de familie. Tot acolo există un cabinet stomatologic și un laborator de analize medicale.