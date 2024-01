Mihaela Bilic (53 de ani), una dintre cele mai cunoscute nutriționiste din țară, și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre relația de 13 ani pe care a avut-o cu medicul estetician Costantin Stan, actual soț al Andreei Berecleanu.

Cu toate că erau de atât de mult timp împreună, Mihaela Bilic și Costantin Stan s-au despărțit după un test drive în Germania. Reveniți în țară, nutriționistul l-a contactat pe acesta și i-a comunicat dorința de a merge pe drumuri separate. Acum, după ani buni de la despărțire, Mihaela Bilic are un regret din fosta relație, notează click.ro.

„După ce am plecat, a fost nevoie de trei fete în locul meu pentru treaba pe care eu o făceam de una singură. Eu vorbeam mereu cu pacientele, le luam și le însoțeam la doctor. Mergeam împreună la congrese în străinătate. Am construit foarte mult împreună. Nu am fost niciodată într-o vacanță împreună. Nici măcar o dată.”, a spus dr. Mihaela Bilic, în emisiunea lui Cătălin Măruță, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/mihaela-bilic-rupe-tacerea-si-vorbeste-despre-2334173.html