Dana Roba (31 de ani) iubește din nou după ce, în urmă cu două luni, a fost bătută cu bestialitate de către Daniel Balaciu, bărbatul cu care încă este căsătorită. În timp ce acesta de află după gratii, și își plânge suferința, se pare că pentru șatenă a răsărit soarele pe strada sa, notează click.ro. Asta pentru că femeia și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat pe care îl cunoștea de mai mulți ani.

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună, pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare. Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase să o văd măcar o dată…când am văzut-o, m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat că voi fi alături de ea, și că orice ar fi voi lupta pentru ea. Te iubesc, Dănuța mea”, a scris Beny pe contul său de Facebook.

Sursa foto: Facebook

