Mihai Dedu, prezentatorul de știri de la Pro TV, este o prezență familiară în casele românilor de mulți ani și se bucură de o mare iubire din partea publicului. Cu un simț al umorului aparte, el aduce în mod constant informații relevante, fiind mereu la curent cu cele mai proaspete evenimente, notează click.ro.

Cu toate acestea, misiunea sa nu este întotdeauna ușoară, mai ales atunci când este vorba despre transmisiuni în direct. Recent, Mihai Dedu a împărtășit deschis că, de-a lungul timpului, a avut câteva momente delicate și a făcut câteva greșeli în fața camerei de filmat.

Într-un interviu acordat în cadrul unui podcast, Mihai Dedu a dezvăluit cu sinceritate că a avut un episod mai puțin mândru din cariera sa – acela când a fost la muncă sub influența alcoolului. Această întâmplare a avut loc în anul 1997, când, crezând că este liber, s-a dus la o petrecere unde a consumat alcool. „Oricum nu s-a văzut nimic, dar nu-mi ieșea. Am făcut intro-urile scurte. Lui Anghel Iordănescu i-am spus Tata Puiu, ca să scap. Nu-mi ieșeau cuvintele. Eu le citeam, dar mă întrebam ce fac dacă mă încurc. Îmi era că dau în ceva, ori se prinde cineva că am venit cu niște beri la activ. Am simplificat toate știrile, le-am făcut de 8 secunde. Jurnalul ăla a fost bliț, țiplă, nu s-a prins nimeni”, a povestit Mihai Dedu, conform sursei citate.

