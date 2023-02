Mihai Morar a reușit să facă un exercițiu total de sinceritate. Îndrăgitul om de radio și televiziune a urcat pe scena TEDex, unde a vorbit despre o perioadă a vieții în care încerca să obțină validare făcând mișto de oameni. Carismaticul prezentator a explicat și care a fost momentul său de trezire, clipa care l-a făcut să-și schimbe comportamentul, notează click.ro.

Mihai Morar, cel care ne încântă în ultima vreme cu podcastul „Fain și Simplu”, a fost prezent recent la un eveniment TEDex. Vedeta a vorbit fără ocolișuri despre o perioadă confuză din viața lui. Totodată, colegul lui Daniel Buzdugan a rememorat episodul când a căzut cu scara în direct la TV. „Îmi venea foarte ușor să fac mișto de oameni. Și am făcut mișto de oameni foarte, foarte mulți ani și credeam că miștoul ăsta îmi aduce validare. Și urcam treaptă cu treaptă… o scară a miștoului. Știți ce s-a întâmplat când am ajuns în vârf? Am căzut cu scara în direct la televizor. Eu sunt ală. Eu sunt Mihai Morar și am căzut cu scara la televizor”, a precizat vedeta pe scena evenimentului TEDex.

