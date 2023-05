Mihai Trăistariu (43 ani) e nevoit să circule cu trenul, atunci când are deplasări mai lungi. Motivul? Artistul a rămas fără permisul auto. Cum s-a întâmplat acest lucru, dar și ce planuri are artistul pentru vara aceasta, aflați într-un interviu, acordat în exclusivitate, pentru Click!.

„Nu mai am permis, mi-a luat Poliția permisul, călătoresc cu trenul acum. Am trecut pe roșu în Constanța, mă grăbeam pe aici. Polițistul zicea că a fost roșu, eu am zis că a fost portocaliu. Mi-a suspendat permisul timp de 30 de zile. Pe 12 mai intru din nou în posesia lui!”, a mărturisit, Mihai Trăistariu, pentru Click!, care pregătește noi melodii pentru sezonul estival. Deja vara aceasta se anunță a fi destul de plină pentru artist. Trăistariu nu a cântat pe nicăieri de 1 Mai, preferând să meargă într-o excursie cu copiii lui de la școala de muzică.

