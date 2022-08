Prima ediție a festivalului Cetatea de Rock care s-a desfășurat vineri și sâmbătă în șanțul Cetății de Scaun a Sucevei a fost un real succes. La spectacole au participat mii de spectatori care au sărit, au cântat și s-au bucurat alături de formațiile care au prestat pe scenă: CITRIX, E-AN-NA, I.L, MARCO MENDOZA, OLD BREW MOB,URMA, ROBIN AND THE BACKSTABBERS și VIȚA DE VIE.

”Prima ediție a Cetății de Rock a Sucevei a fost formidabilă, datorită vouă, miilor de spectatori care ați petrecut două zile epice la Cetatea de Scaun a Sucevei. Mulțumim artiștilor, trupelor, sunetiștilor care au făcut orașul Cetății de Scaun să vibreze! Mulțumim echipajelor de pază și protecție, echipajelor sanitare, tuturor celor care făcut ca evenimentul să se desfășoare, așa cum ne și așteptam, fără cusur!”, au postat cei de la Muzeul Național al Bucovinei pe pagina lor de socializare.