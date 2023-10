Ministerul Finantelor (MF) a atras 534,8 milioane lei si 191,3 milioane euro prin cea de-a XIII-a oferta de vanzare de titluri de stat Fidelis din ultimii patru ani.

Prin intermediul ofertelor derulate incepand cu iulie 2020, Ministerul Finantelor a atras de la populatie 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

Titlurile de stat pot fi tranzactionate la BVB incepand de luni, 9 octombrie, in mod transparent, prin intermediarii autorizati.

Ministerul Finantelor (MF) a atras 534,8 milioane lei si, respectiv, 191,3 milioane euro (valori insumand aproape 1,5 miliarde lei – 300 milioane euro) prin a treisprezecea oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in ultimii patru ani prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Astfel, valoarea celor 13 runde de finantare derulate in ultimii patru ani la BVB de catre Ministerul Finantelor a depasit 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

„Incheiem o noua emisiune Fidelis cu rezultate bune, se pare ca romanii ofera credit titlurilor de stat, care sunt considerate printre cele mai sigure metode de a investi si ofera randamente competitive. De asemenea, sunt si vor ramane neimpozabile. Nu am putut sa nu remarc faptul ca prin aceasta miscare initiata de Morning Glory, Rock FM, la care s-a alaturat si Ministerul Finantelor si incearca in mod concret sa sustina solidaritatea, se creeaza deja o comunitate de donatori-investitori. Oameni educati financiar care vor sa isi protejeze economiile si care s-au unit intr-un scop nobil. 1.037 donatori au investit in prima editie, apoi 1.293, acum 1.319. Specialistii ne spun ca sangele donat anul acesta de catre investitorii Fidelis va salva peste 10.000 de vieti”, a declarat Marcel Bolos, Ministrul Finantelor.

„Succesul ofertei ne bucura in primul rand pentru ca vedem un interes ridicat al romanilor atat pentru alocarea resurselor financiare catre titlurile de stat, cat si pentru contributia lor la sustinerea sistemului sanitar prin donarea de sange. Cele 22 miliarde lei plasate de romani in titlurile de stat Fidelis in ultimii patru ani demonstreaza o atentie mai mare a romanilor la administrarea banilor lor si, totodata, increderea acestora in Statul Roman. Acest succes se datoreaza investitorilor si intregii echipe implicata in derularea ofertei, respectiv Ministerul Finantelor, consortiul de intermediere si Rock FM. Acestia au demonstrat ca romanii au sange de investitor si donator”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Ministerul Finantelor si consortiul de intermediere au oferit inca din 2020 un mix de plasamente in lei si euro, care a atras investitorii si, mai nou si donatorii. Vedem ca sumele plasate in lei sunt aproape egale cu cele in euro, ceea ce arata ca titlurile de stat Fidelis sunt un bun instrument pentru administrarea capitalului de catre romanii care fac primii pasi in lumea investitionala, dar si pentru investitori, in functie de planurile si apetitul lor la risc. Aceste obligatiuni sunt, in general, mai lichide decat alte tipuri de obligatiuni si pot fi cumparate si vandute cu usurinta pe piata secundara, permitand, astfel, investitorilor sa isi acceseze fondurile rapid atunci cand este necesar”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediata de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager si Intermediar) si Banca Transilvania (Grup de Distributie), precum si Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumparate si prin 11 participanti eligibili.

„Continuam un proces care ne permite sa comunicam activ si sa oferim oportunitati investitionale si de economisire catre populatia Romaniei. In ceea ce priveste dezvoltarea pietei de capital, putine proiecte de durata se pot mandri cu impactul pe care emisiunile de titluri de stat FIDELIS il au asupra situatiei si educatiei financiare ale acestei categorii de investitori. O noua emisiune inseamna un nou pas catre intarirea relatiei cu piata locala”, a spus Vlad Pintilie, Directorul General Adjunct al BT Capital Partners.

„Titlurile de stat emise in cadrul Programului Fidelis au devenit un segment stabil in oferta de instrumente financiare adresata investitorilor de retail. Cererea in crestere pentru astfel de instrumente provine atat din partea celor care fac primul pas pe piata de capital, cat si a investitorilor mai experimentati, atrasi de oportunitatile de economisire in lei si in valuta si de diversificare a portofoliilor”, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

„Emisiunile succesive de titluri de stat ale Ministerului Finantelor in cadrul programului Fidelis au facut posibila consolidarea unui instrument financiar indispensabil pentru investitorii persoane fizice din Romania, reprezentand un reper pentru randamentul investitiilor in instrumentele cu gradul de risc cel mai scazut. Totodata, acestea constituie un instrument ce faciliteaza un management optimizat al portofoliilor de active financiare, iar continuarea demersului social initiat de Ministerul Finantelor prin emisiunea dedicata donatorilor de sange beneficiaza de un interes crescut in randul investitorilor”, a afirmat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale.

„La BCR, credem in educatie financiara pusa in practica. Iar implicarea Ministerului Finantelor si fiecare dintre emisiunile Fidelis reprezinta un pas inainte pentru cresterea numarului de investitori persoane fizice si democratizarea accesului la instrumente investitionale. De altfel, pentru noi este esential sa sustinem conversatia despre diversificarea portofoliului investitional si adecvarea la profilul personal de risc, pentru alegeri financiare inteligente si un viitor financiar mai sigur”, a mentionat Ionut Popescu, Director Executiv Piete Financiare BCR.

In cadrul acestei oferte, derulata in perioada 18 septembrie – 3 octombrie, romanii au plasat aproape 13.500 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate in tabelul urmator:

Criteriu Emisiune in lei

pentru donatori, cu scadenta in 06.10.2024 Emisiune in lei cu scadenta in 06.10.2024 Emisiune in lei cu scadenta in 06.10.2026 Emisiune in euro cu scadenta in 06.10.2024 Emisiune in euro scadenta in 06.10.2028 ISIN ROKGUCADYP03 ROC6WUURCY07 ROGWHMPF3TX8 ROEIDYXDN8A1 ROY61GNL5YW8 Simbol R2410B R2410C R2610A R2410BE R2810AE Maturitate 1 an 1 an 3 ani 1 an 5 ani Dobanda anuala 7,25% p.a. 6,25% p.a. 7,1% p.a. 3,9% p.a. 5,3% p.a. Valoare nominala/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro

Titlurile de stat au intrat la tranzactionare la BVB, luni, 9 octombrie, si pot fi cumparate sau vandute in mod transparent, in orice moment, prin intermediarii autorizati sa tranzactioneze la BVB. Lista intermediarilor este disponibila la acest LINK.

Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.

Informatii utile despre titlurile de stat FIDELIS – intrebari si raspunsuri

Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?

Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.

Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:

Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.

Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?

Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB este disponibila AICI.

Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?

Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:

R2410B – pentru titlurile de stat pentru donatori, in lei si cu maturitate de 1 an

R2410C – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 1 an

R2610A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 3 ani.

R2410BE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 1 an

R2810AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 5 ani.