Beneficiile consmului de apă pentru piele, păr, dar și pentru starea generală de sănătate sunt extrem de cunoscute. Pentru funcționarea sănătoasa a organismului, specialiștii recomandă ca fiind obligatoriu consumul a opt până la zece pahare de apă pe zi. Apa are o mulțime de beneficii pentru piele, cum ar fi menținerea hidratării, prevenirea îmbătrânirii premature, prevenirea uscării și chiar prevenirea apariției ridurilor.

Apa alcalină a devenit tot mai populară în ultimii ani datorită beneficiilor sale potențiale pentru sănătate, inclusiv cele pentru piele. Apa alcalină nu este altceva decât apă ionizată. Acest lucru înseamnă că nivelul pH-ului apei este mai mare decât de obicei. La fel ca pielea, apa are, de asemenea, un nivel de pH, care ajută la determinarea acidității sau alcalinității pe o scară de măsurare de la 0 la 14, cu partea inferioară a scalei de măsurare (de exemplu 1) fiind extrem de acidă, și partea superioară (de ex. 13) fiind super alcalină.

De obicei, apa alcalină care are beneficii pentru sănătate și este cea mai indicată pentru băut are un nivel de pH de aproximativ 8 sau 9, spre deosebire de apa de la robinet care vine cu un nivel de pH de aproximativ 7. Cercetările și studiile au demonstrat că, dacă o persoană are o aciditate mai mare în organism, consumul de apă alcalină ajută la neutralizarea ei destul de eficient. Aceasta este o modalitate excelentă de a ne menține corpul sănătos și de a lupta împotriva multor boli comune.

Apa alcalină are o structură moleculară mai mică și este mai ușor absorbită de către celulele pielii. Aceasta înseamnă că pielea poate beneficia de o hidratare mai eficientă, ceea ce poate ajută la menținerea unui ten sănătos și strălucitor. Astăzi, apa alcalină poate fi făcută acasă cu ajutorul unor unități de ionizare de ultimă generație. Apa alcalină ionizată începe că o apă obișnuită de la robinet, dar se transformă prin ionizare în ceva care se găsește doar în natură. Devine apă super hidratantă, încărcată cu antioxidanți anti-îmbătrânire, devine apă care detoxifică, elimină toxinele și deșeurile acide din celulele noastre, așa cum face apa adevărată a naturii.

Apa beauty – apa alcalină cu PH 4-6

Această apă este ușor acidă și recunoscută pentru proprietățile sale astringente. Este excelentă pentru curățarea blândă a tenului și menținerea fermității pielii. De asemenea această apă este excelentă și ca toner după bărbierit și pentru îngrijirea părului. Iată câteva dintre beneficiile apei alcaline pentru ten:

Hidratare profundă: Ca pielea să arate și să se simtă sănătoasă, este extrem de important să hidratatam corespunzător. Dacă pielea nu este suficient de hidratată atât la interior cât și la exterior, va avea un aspect tern și se va descuama. Pentru a obține o piele strălucitoare, este important ca organismul să elimine toxinele în mod regulat, iar hidratarea joacă un rol foarte important în acest sens. Consumul de apă alcalină aduce beneficii pielii, datorită nivelurilor mai mari de hidrogen prezente în structura acesteia. Acestea asigură că apa alcalină se absoarbe rapid și mai eficient în celule decât apa normală și, prin urmare, ajută la menținerea acesteia sănătoasă și hidratată.

Neutralizarea radicalilor liberi: Apa alcalină are un pH mai mare decât apa obișnuită, ceea ce o face să acționeze că un antioxidant natural. Aceasta poate ajuta la combaterea radicalilor liberi care dăunează pielii și pot provoca îmbătrânire prematură și la prevenirea semnelor precum liniile fine și ridurile. Folosirea apei alcaline în rutina zilnică de îngrijire a pielii ajută la anularea acestor agresori și menține pielea mai tânără și fermă.

Reglarea echilibrului pH-ului pielii: Un nivel adecvat al pH-ului pielii este esențial pentru menținerea unei bariere cutanate sănătoase. Apa alcalină poate ajuta la menținerea sau restabilirea acestui echilibru, ceea ce poate ajuta la prevenirea iritațiilor și a altor probleme ale pielii.

Reducerea inflamației: Stratul superior al pielii este destul de acid și joacă un rol vital în a împiedica poluarea, razele solare, bacteriile și alte impurități să se depună pe piele, menținând-o în același timp hidratată corespunzător. Unele persoane cu probleme de piele, cum ar fi acneea, eczema sau psoriazisul, pot beneficia de proprietățile antiinflamatoare ale apei alcaline. Spălarea feței cu apa alcalină neutralizează aciditatea și limitează producția de sebum în exces. De asemenea, ajută la deschiderea porilor și le oferă o curățare profundă, nu doar pentru a menține pielea fără ulei, ci și pentru a vindeca acneea activă, inflamația etc. Așadar, consumul apei alcaline poate contribui la reducerea inflamației în organism, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra aspectului pielii.

Detoxifiere: Apa alcalină poate ajuta la eliminarea toxinelor din organism, ceea ce poate avea un efect benefic asupra sănătății pielii. Atunci când corpul este mai curat și mai sănătos pe interior, acest lucru se poate reflecta într-un ten mai luminos și mai sănătos.

Specialiștii consideră că apa alcalină ionizată este probabil cea mai bună apă de pe planetă pe care o putem consuma zilnic. Apa alcalină este apa care vă poate schimba viaţa, iar un aparat de apă Kangen este instrumentul excelent prin care puteți face asta. Ionizatorul K8 este cel mai puternic aparat de apă cu efect anti-oxidant de la Enagic®, include 8 plăci din titan acoperite cu platină, pentru o mai bună ionizare a apei și un potențial crescut de producere a anti-oxidanților. Astfel cu ajutorul unui echipament versatil și funcții automate de economisire a energiei cum este Ionizatorul K8, puteți genera în propria casă, apa Beauty și alte patru tipuri de apă alcalină cu utilizări diferite.

Este important să reținem că efectele apei alcaline pot varia de la o persoană la alta, iar rezultatele pot depinde și de alți factori, cum ar fi stilul de viață și dieta. Deși apa alcalină are extrem de multe beneficii pentru piele, cu toate acestea, nu există nicio soluție magică pentru o piele perfectă, și este important să menținem o rutină adecvată de îngrijire a pielii și să acordăm atenție și altor aspecte ale sănătății pentru a obține cele mai bune rezultate.

