Ministrul de externe al Isrelului, Yair Lapid, a vizitat astăzi Vama Siret dar și tabăra de refugiați având cuvinte de apreciere astupra modului în care autoritățile sucevene au organizat lucrurile. Ministrul israelian a fost însoțit de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ambasadorul Israelului în România, David Saranga și șeful, DSU, Raed Arafat. ”Astăzi am avut din nou o vizită la nivel înalt, ministrul de externe al statului Israel. Noi ne bucurăm că ne vizitează. Am prezentat strategia de aici din Vama Siret, din punctul de coordonare, a pus întrebări. A fost apreciativă concluzia de final pentru modul cum suntem organizați pentru că pe aici au trecut de la începutul războiului peste 200.000 de oameni, 122.000 de adulți și 85.000 de copii. Au fost perioade când am avut 700 de intrări pe oră. Nu au fost probleme deosebite și trebuie să mulțumesc încă o dată autorităților, voluntarilor, societății civile în general. Solidaritatea a funcționat foarte bine”, a declarat Flutur.