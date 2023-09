Președintele CJ Suceava Gheorghe Flutur anunță că vineri, 15 septembrie 2023, la ora 14:00, va avea loc o întâlnire de lucru cu ministrul Dezvoltării, Adrian Ioan Veștea, la Sala Unirii din curtea interioară a Palatului Administrativ. După ședință Ministrul Dezvoltării va vizita Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și apoi Sala Polivalentă Suceava.

