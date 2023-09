Clubul ROTARY SUCEAVA-BUCOVINA va organiza vineri, 29 Septembrie 2023, începând cu ora 19:00, a X-a editie a evenimentului cultural SIMFONII DE TOAMNA.

De data aceasta, pe scena vor urca artiștii orchestrei Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești cu un repertoriu care cuprinde lucrări de larga popularitate. Sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie și a maestrului de Cor Eduard Dinu, operele și canzonettele vor fi interpretate de artiști instrumentiști și de artiști ai Corului Filarmonicii. La întâlnirea cu publicul sucevean vor veni cu drag soprana Maria Miron-Sirbu, contratenorul Cezar Ouatu și baritonul Iordache Basalic.

In prima parte a spectacolului, vor performa pr scena Simfoniilor soprana Mădălina Stan acompaniata de pianista Liana Mareș. Mădălina Stan, originara din Pitești, a concertat pe scena Festivalului Internațional “George Enescu” de la București șiîn Festivalul “Classics for Pleasure” de la Sibiucare are ca scop promovarea României in domeniul artistic, muzical si cultural.

Concertul va avea loc pe Esplanada Casei de Cultura a Sucevei. Accesul în zona amenajată cu scaune se va face pe baza de invatie și va fi posibil începând cu ora 17:45.

Organizarea acestei ediții aniversare a proiectului SIMFONII DE TOAMNA, este posibiladatorita partenerilor care s-au alaturat in eveniment an de an și pentru care avem toată recunostinta.

Cele 9 editii anterioare ale ale proiectului au adus pe scena artisti consacrați de la Filarmonica din Botosani, Opera Nationala Romana din Iasi,Filarmonica Nationala „Serghei Lunchevici” din Chisinau si Filarmonica George Enescu din Iasi.

“Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea cu publicul nostru drag, din nou, în atmosfera Simfoniilor din centrul orașului. Suntem la a X-a ediție și, ca la orice număr rotund, va fi un prilej de mare emoție sa transmitem ca am ajuns aici pentru ca, la fiecare ediție, publicul ne-a oferit încredere, energie și a continuat sa susțină proiectul. Multumim pentru susținere, Suceava! “