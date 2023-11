La sediul Primăriei Municipiului Suceava a avut loc o întâlnire a Centrului Național de Competență pentru dezvoltarea orașelor climatice neutre și inteligente NetZeroCities unde au participat reprezentanții celor 12 instituții componente, printre care Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea Tehnică București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, companiile Orange și Bosh, dar și coordonatorii proiectelor componente ale centrului.

În cadrul întâlnirii au fost abordate principalele direcții de acțiune ale proiectului NetZeroCities -Centrul Național de Competențe și soluțiile pentru dezvoltarea orașelor inteligente și neutre climatic, respectiv Guvernanță, Energie, Clădiri rezidențiale, Mobilitate. ”Experții în domeniile transport, eficiență energetică, clădiri inteligente, digitalizare, mobilitate urbană doresc colaborarea cu municipiul Suceava pentru implementarea proiectelor finanțate pe fonduri nerambursabile. De asemenea s-a stabilit încheierea unor parteneriate între mediul universitar si cel privat pentru depunerea cererilor de finanțare a unor proiecte pilot finanțate în cadrul proiectului Horizon Europe. Concret s-a hotărât înființarea unei aplicații de tip „tablou de date” care să permită autorităților publice locale obținerea de date în timp real, referitoare la stadiul proiectelor de investiții, monitorizare, trafic, monitorizare calitate aer, zone de conflict în trafic, disfuncționalități utilități publice, evaluare și monitorizare decizii locale ale Primăriei”, a declarat primarul Ion Lungu.