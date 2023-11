Primăria municipiului Suceava a pregătit un program artistic diversificat pentru a celebra Ziua Bucovinei, program făcut public astăzi de primarul Ion Lungu. Astfel, începând cu ora 16.00 pe scena amplasată în centrul municipiului reședință de județ vor urca mai mulți interpreți de muzică populară care vor concerta până la ora 18.00 când va fi o mică pauză pentru aprinderea luminilor în bradul de Crăciun, operațiune pe care o face în mod tradițional primarul Lungu. După ora 18.05 vor concerta în ordine Andra Gogan, suceveanca Alexandra Cuza și Ștefan Bănică Jr. care va încheia seria spectacolelor de Ziua Bucovinei.

