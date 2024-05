La data de 21 mai ora 21.23, polițiștii SPR 2 Ipotești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o femeie de 38 ani că fostul soț de 46 ani provoacă scandal la domiciliu. Cu ocazia cercetărilor efectuate au fost identificați cei doi, precum și cele două fiice minore ale lor, de 15 ani și de 10 ani. Femeia de 38 de ani a declarat că a divorțat de fostul soț din anul 2023, luna august, și încă din acel moment situația dintre aceștia este una tensionată ca urmare faptului că procedura de partaj privind bunurile acestora nu a avut loc. S-a stabilit că bărbatul s-a deplasat la imobilul unde locuiește fosta soție, iar în urma unor discuții contradictorii și a consumului de alcool, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Ca urmare a conflictului verbal dintre cei doi, bărbatul a amenințat-o pe fosta soție și a distrus ușa de acces din partea din spate a imobilului. În urma conflictului dintre cei doi soți, bărbatul de 46 de ani a încercat să discute cu cele două fiice ale sale, iar ca urmare a faptului că acestea nu au dorit să poarte un dialog cu tatăl lor aflat în stare de ebrietate, le-a lovit. A fost întocmit formular de evaluare al riscului, iar în urma răspunsurilor oferite , s-a stabilit că există risc iminent asupra vieții și integrității victimelor, fiind emis ordin de protecție provizoriu. A fost întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ,,distrugere”, ,,amenințare” și ,,violență în familie”. În urma continuării cercetărilor, la data de 24.05.2024, bărbatul a fost prezentat în fața instanței de judecată, iar față de acesta s-a dispus măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de „Violență în familie” prev. și ped de art. 199 alin. 1 raportat la art 193 alin 2 și 21 , lit. B și C, din C. Penal, două fapte; „Amenințarea ”- prev. și ped de art. 206 alin. 1 din C. Penal, „Distrugerea”- prev. și ped de art. 253 alin. 1 din C. Penal, „Tulburarea ordinii și liniștii publice”- prev. și ped de art. 371 alin. 2 din C. Penal, Bărbatul a fost depus în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă.

