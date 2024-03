Au fost colegi de trust cândva, dar acum au trecut la atacuri! Mircea Badea nu l-a iertat deloc pe Dan Negru! I-a făcut praf una dintre postările recente din mediul online. Ce a putut să spună Badea despre fostul coleg de la Antenă?!

„Eu am văzut că așa-zisa presă, media din România, tot preia orice râgâie Dan Negru când mai citește el câte-o filă din aia de calendar și mai dă câte-un citat, care se potrivește ca nuca-n gard, ca să creadă lumea că el este cult. Nu e, în opinia mea, deloc. Încearcă să pară, face eforturi și unii îl cred. Ok! Mi-a trimis și mie cineva un filmuleț făcut de Dan Negru. E pe Youtube. A fost Dan Negru în Dublin, capitala Irlandei. Ne spune de vreo patru ori asta că poate nu am înțeles bine nici din prima, nici din a doua, nici din a treia. Ne spune de vreo patru ori asta! Filmulețul durează trei minute și ceva. E un supliciu. Pentru o minimă circumvoluțiune, filmul e un supliciu. Ne minunăm puțin de această mare conștiință națională și valoare intelectualo-culturală a țărișoarei și anume, Dan Negru”, a spus Mircea Badea, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/mircea-badea-atac-dur-la-dan-negru-ce-a-putut-sa-2346969.html