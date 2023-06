Partenera de viață a lui Keo, Alexandra Pavel sau Misty, cum este cunoscută în lumea muzicii, a povestit pentru Click! câteva detalii despre viața lor de familie, cariera muzicală și rolul de mamă pe care îl are.

”Ce să fac, am început să ies la evenimente. Problema mea este că nu reușesc să fiu constantă, să păstrez, așa, o activitate constantă. Din păcate, sunt nevoită să mai fac și pauze, pentru că așa e când ai copil. Se mai îmbolnăvește, mai stăm pe acasă, o săptămână bine, două săptămâni bolnăvioară, o săptămână iar bine, două săptămâni iar bolnăvioară. Și tot așa. Am protejat-o foarte mult în primii doi ani și nu mi s-a îmbolnăvit, pe urmă a venit pandemia și, cu toții, ne-am protejat mai mult și nu prea am răcit. Și, anul trecut, am dat-o la grădiniță, a fost OK, nu s-a îmbolnăvit, pentru că am dat-o pe perioada verii și, atunci, nu prea sunt viroze. Și, de la Revelion încoace, a venit Keo, de la Iași, cu gripă, și ne-a dat și nouă, și, de atunci, am ținut-o câteva luni bune numai așa. V-am spus, câteva zile era bine, o săptămână, două, iar bolnăvioară. Problema e că mi-a scăzut și mie sistemul imunitar. Eu, care răceam o dată la cinci ani de zile, acum, îi trecea ei și mă lua pe mine. A fost super! (râde) Dar, să fim sănătoși și astea să fie problemele: micile viroze, prin care, n-avem încotro, trebuie să trecem”, a povestit Misty pentru Click!.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/misty-mama-cu-norma-intreaga-ce-spune-despre-2277910.html