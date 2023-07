Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și prin părinteasca purtare de grijă a Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în după amiaza zilei de duminică, 23 iulie 2023, racla care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va poposi pentru câteva ore în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Bosanci II, spre bucuria tuturor credincioșilor din zonă.

Procesiunea cu moaștele Sfântului Ioan, condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei și Rădăuților, va ajunge în localitatea Bosanci unde va fi întâmpinată de către fii ai satului alături de un sobor de preoți și diaconi.

Cinstitele moaște vor fi așezate spre închinare în biserică pentru întreaga noapte din 23 spre 24 iulie 2023, Sfântul Mare Mucenic, grabnic ajutător și făcător de minuni, binecuvântându-i astfel pe toți cei care i se închină și îi aduc prinos de dragoste și mulțumire.

Vor fi săvârșite apoi Slujba de Priveghere și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de noapte, iar la ora 5:00, în dimineața zilei de 24 iulie, delegația Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” va însoți odorul cel mai de preț al Cetății Sucevei către Paraclisul așezământului monahal.

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou s-a născut în jurul anului 1300 în cetatea Trapezunt, aflată în Asia Mică, pe malul Mării Negre. Pentru că nu a dorit să se lepede de dreapta credință, a fost martirizat în anul 1330, în Cetatea Albă. Vestea minunilor pe care Sfântul Ioan cel Nou le-a săvârșit în decursul timpului a străbătut întreaga lume ortodoxă, moaștele sale fiind aduse la Suceava de către domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, la începutul secolului al XV-lea. Pomenit de Biserica Ortodoxă la data de 2 și 24 iunie, Sfântul Ioan cel Nou s-a dovedit a fi mângâietor și grabnic ajutător al tuturor celor care îl cinstesc cu evlavie.

Irina Ursachi