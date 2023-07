O familie de suceveni care vrea oficializarea cununie religioase în aer liber a cerut binecuvântarea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. „Sărut mâna, Înaltpreasfințite Părinte Calinic, ne-am dori foarte mult să avem binecuvântarea dumneavoastră, dacă este posibil, pentru a putea oficializa cununia noastră religioasă în aer liber. Vă mulțumim și așteptăm răspunsul dumneavoastră.”, a întrebat mirele.

”Regret, dar o astfel de binecuvântare chiriarhală nu este posibilă”, a răspuns IPS Calinic.