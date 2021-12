Monica Bârlădeanu, secretoasă cu viața ei privată, a făcut recent o excepție și și-a deschis sufletul în cadrul podcastului de pe Youtube al lui Damian Drăghici. Actrița din „Vlad” a vorbit despre copilăria petrecută în apartamentul din Iași, cât o cutie de chibrituri, despre cât de mult a afectat-o divorțul părinților, dar și despre cum a trăit și simțit ea dragostea, la maturitate, notează click.ro.

„La Iași aveam un apartament de trei camere, am crescut într-o familie de 5, 3 copii și doi părinți, eu fiind cea mijlocie și evident că am fost a doua mămică a lui Petru (n.r. fratele ei mai mic cu 7 ani). Petru e unul dintre cei mai mișto oameni pe care i-am cunoscut, indiferent că e frati-miu sau nu. Am și fost geloasă pe el. În momentul în care s-a născut, eu eram cumva mascota familiei. Noi avem o familie tare numeroasă, a făcut maică-mea un recensământ și cred că suntem vreo 94-96 de oameni. Avem mulți preoți în familie. Așa, eu eram cea mai mică din familie și, dintr-o dată, toată lumea trecea prin fața mea și se ducea la pruncul Petru”, își amintește Monica Bârlădeanu, care recunoaște că a făcut multe năzbâtii în copilărie, dar și că a fost un elev tocilar și interesat de carte, potrivit sursei citate. Notele bune îi aduceau afecțiune din partea părinților și acel atât de râvnit „bravo!”. „În universul ăla, prostii înseamnă să arzi fasolea, să dai laptele în foc, să inunzi casa. Sigur că mai cădeam de pe bicicletă, băteam mingea, săream ața în fața blocului”.

