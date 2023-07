Zilele acestea, Cătălin Botezatu se află în Istanbul, unde a revenit cu multe emoții pentru controlul medical anual. Celebrul designer român a efectuat un set de analize recomandat tuturor pacienților care au avut probleme oncologice în trecut. De asemenea, a realizat mai multe tipuri de scanări corporale de tip RMN, CT, teste de sânge, markeri tumorali, consultații la o serie de 20 de specialiști care lucrează în echipa multidisciplinară și au rolul de a identifica dacă există pericolul de recidivă.

Pe tot parcursul vizitei medicale, Cătălin Botezatu a fost însoțit de “îngerul său păzitor”, Eva Pavel, consilierul medical internațional care i-a fost alături la intervențiile chirurgicale din anii anteriori și îi cunoaște tot istoricul medical. Cătălin Botezatu spune despre Eva Pavel că i-a salvat viața în momentele de cumpănă.

“Starea de sănatate a lui Cătălin este foarte bună. În urma analizelor a reieșit că nu mai există nicio problemă de natură oncologică. Urmează o zi importantă la secția de cardiologie. Cătălin va efectua o angiografie pentru a verifica situația stenturilor montate cu 6 ani în urmă. De-a lungul ultimilor ani am fost alături de el la fiecare intervenție medicală pe care a avut-o. Mă bucur că pot fi alături de el și în aceste zile pline de emoții, când afectuează analizele medicale recomandate de medici pentru a verifica starea lui de sănătate. El necesită o monitorizare medicală regulată și merge periodic la control”, spune Eva Pavel.

Odată ajuns la spitalul din Turcia, o echipă de 20 de medici au preluat monitorizarea medicală a acestuia. Cătălin Botezatu le recomandă tuturor românilor să ia în sănătos sănătatea și să facă vizite anuale la medic pentru analize complete, astfel încât să prevină apariția sau dezvoltarea unor afecțiuni medicale.

„Am ajuns din nou la Liv Hospital, spitalul unde m-am tratat de toate problemele mele medicale. Sunt aici alături de Eva Pavel, consilierul meu medical internațional și așa cum îmi place să îi spun, “îngerul meu păzitor”. Cu Eva Pavel am fost la toate vizitele medicale, analize și operații. Cu Eva am adus din România în Turcia nu zeci, ci sute de pacienți români care din păcate au fost diagnosticați cu tot felul de boli, fără șanse, iar aici au avut șanse. Fiecare om ar trebui să-și facă de două ori pe an sau măcar o dată pe an un set de analize complete”, spune Cătălin Botezatu.

După două zile de investigații și emoții pentru rezultatele testelor oncologice, Cătălin Botezatu și Eva Pavel au petrecut o după amiază în Istanbul, în calitate de turiști. Au vizitat împreună palatul și grădinile vestite de pe malul Bosforului, au mers la vestitul Ceaiul de la ora 5 și și-au încărcat bateriile pentru o nouă zi și o investigație complexă, cea de la inimă.