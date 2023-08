Pentru cei mai mulți dintre noi, menținerea unui nivel de sănătate optim este o provocare. O alimentație corectă și sănătoasă, sportul în mod regulat și suplimentele alimentare nu sunt întotdeauna garanția unui stări bune de sănătate. Deși respectă toate aceste reguli, sunt persoane care se luptă cu provocări enorme de sănătate, cum ar fi alergii, astm, artrită, probleme cu greutatea, dureri de spate, tulburări de digestie, constipație, diabet, hipertensiune arterială și multe altele. Probleme de sănătate care cu siguranță ne pot încetini și adesea ne fac să ne simțim frustrați sau descurajați.

Chiar și cei care se consideră relativ sănătoși au adesea sentimentul că starea lor de sănătate poate fi mult mai bună. Există ceva atât de simplu și totuși atât de eficient, care poate aduce schimbări profunde în starea de sănătate. Se numește apă alcalină ionizată, japonezii o numesc apă Kangen.

Apa alcalină ionizată începe ca o apă obișnuită de la robinet, dar se transformă prin ionizare în ceva care se găsește doar în natură. Devine apă super hidratantă, încărcată cu antioxidanți anti-îmbătrânire, devine apă care detoxifică, elimină toxinele și deșeurile acide din celulele noastre, așa cum face apa adevărată a naturii. Așadar apa Kangen este apa ionizată redusă care este produsă după ce apa potabilă trece prin unitățile de ionizare. Apa Kangen este produsă de Enagic, o companie din Japonia. Specialiștii consideră că apa alcalină ionizată este probabil cea mai bună apă pe care o putem bea de pe planetă.

Apa produsă de mașinile folosite de Enagic poartă numele de Kangen. Acesta este un termen japonez care înseamnă „întoarcerea la origine”. La fel ca majoritatea simbolurilor sau cuvintelor japoneze, Kangen vine cu 2 semnificații. Prima înseamnă că apa revine la modul în care a fost pusă la dispoziție în perioada în care planeta este tânără, iar cealaltă semnificație este că organismul revine la vechiul mod sănătos, mai ales înainte de a suferi de presiunile inevitabile ale procesului de îmbătrânire.

„Apa alcalină elimină deșeurile acide din corp. După ce am evaluat cu atenție rezultatele studiului meu pe sute de indivizi, sunt convinsă că toxicitatea sub formă de deșeuri acide este cauza principală a bolilor degenerative.” Dr. Sherry Rodgers, autoarea cărții „Detox or Die”.

Nivelul echilibrat al pH-ului din corpul este singura modalitate de a ne asigura o sănătate optimă. Dieta și stilul de viață occidental ne pot conduce la tipuri de apă și mâncăruri acide care sunt dăunătoare organism.

Apa Kangen prin beneficiile pe care le oferă, ajută la recuperarea nivelul pH-ului pentru a scăpa de aciditatea cauzată de stres, alimente și toxine. Consumul regulat de apă Kangen va ajuta organismul să se dezvolte la nivel celular. Acest lucru vă va îmbunătăți digestia, vă va stimula energia și starea generală de bine.

Top 5 beneficii ale apei Kangen

Tehnologia de ultimă oră de ionizare a apei alcaline readuce apa la starea inițială, oferind câteva beneficii semnificative, printre care:

1. Hidratare celulară

Apa Kangen poate aduce o modificare a dimensiunii moleculei de apă. Acest lucru ajută apa să fie ușor absorbită și utilizată de celule. Apa devine astfel un mediu de furnizare de substanțe nutritive către celule, ceea ce înseamnă că imbunătățește hidratarea celulară. Apa alcalină ionizată este considerată o sursă perfectă de hidratare sănătoasă, deoarece nu numai că are un gust mai bun, dar este ușor absorbită de corpul uman. Își mărește capacitatea de băut minimizând senzația tipică de umflare. Doza zilnică recomandată de apă Kangen este de opt pahare pe zi.

2. pH diferit

pH-ul este o scară care reprezintă potențialul ionilor de hidrogen (H+). Cu cât cantitatea de ioni de hidrogen din apă este mai mare, cu atât aciditatea apei este mai mare. Există o scară de la 0 la 14, unde 0 este foarte acid și 14 este foarte alcalin. Apa Kangen poate furniza diferite pH-uri de apă. Apa din zona anodului este acidă, în timp ce apa din zona catodului este alcalină.

Apa Kangen ® super alcalină cu un pH de 11,5 este numită și apa detergent pentru că ne ajută să menținem igiena zilnică în viața noastră datorită puternicelor sale efecte de curățare. Are beneficii de dizolvare și termo-conducție și nu este o apa pentru consum.

pH-ul apei de băut Kangen este 8,5 – 9,5. În general, oamenii încep cu un pH de 8,5 și apoi cresc încet până la 9 și apoi la 9,5. pH-ul de 9,5 are cele mai mari beneficii din punct de vedere al proprietăților antioxidante. Apa neutră cu un pH-ul de 7 este apă curată filtrată și sigură pentru consum. Nu conține clor, rugină sau impurități.

Apa cu un pH între 4-6 nu este potrivită pentru băut. Această apă ușor acidă este recunoscută pentru proprietățile sale astringente. Este excelentă pentru curățarea blândă și pentru utilizarea în tratamentele cosmetice. Utilizări: spălat, îngrijirea părului, îngrijirea animalului de companie, lustruire, curățenie și pentru dezghețarea mâncării congelate.

Apa super acidă cu un pH de 2,5 nu este pentru băut, ci are proprietăți dezinfectante. Apa super acidă se poate utiliza pentru igienizarea instrumentelor de bucătărie, blaturi, etc. pentru a menține suprafețele curate și sigure. Utilizări: curățenia și reducerea microbilor, igienă și exploatare comercială.

3. Apa Kangen energizează organismul

Este deja cunoscut faptul că apa este un nutrient, dar apă alcalină este un super nutrient. După cum a demonstrat câștigătorul premiului Nobel Otto Heinrich Warburg, celulele din organism cu deficit de oxigen riscă să devină canceroase, deoarece organismul este acid. Apa alcalină ionizată ajută la furnizarea de nutrienți celulelor corpului, mai eficient decât apa de la robinet sau apa îmbuteliată, oferind mai multă energie pe tot parcursul zilei.

4. Apa Kangen întărește sistemul imunitar fiind o apa antioxidantă

Când bem apă alcalină, bem un pahar de antioxidanți. Această apă ionizată furnizează o cantitate masivă de electroni încărcați negativ, care neutralizează radicalii liberi care provoacă daune zilnice și îmbătrânire prematură în corp.

5. Apa Kangen ajută la scăderea în greutate

Menținerea unui număr de kilograme optim este inevitabil pentru o stare de bine, de asemenea, reduce și riscul de a dezvolta boli cronice. Și cum uneori, setea este confundată cu foamea, apa Kangen ajută la înfrânarea acestor iluzii și la suprimarea apetitului. De asemenea, îmbunătățește sistemul digestiv și ajuta la menținerea unei greutăți constante.

Acum puteți minimiza consumul, elimină toxinele şi trăi mai sănatos doar cu ajutorul apei. Apa Kangen este apa care vă va schimba viaţa, iar un aparat de apă Kangen este instrumentul excelent prin care puteți face asta. Beneficiile apei Kangen nu se reduc la proprietățile sale de hidratare, ci și la natura alcalină și antioxidanții din interior care sunt responsabili pentru o sănătate mai bună. Un echipament versatil și funcții automate de economisire a energiei este Ionizatorul K8, cel mai puternic aparat de apă cu efect anti-oxidant de la Enagic®. Include 8 plăci din titan acoperite cu platină, pentru o mai bună ionizare a apei și un potențial crescut de producere a anti-oxidanților. Ionizatorul de apă K8 generează permanent 5 tipuri de apă astfel încât poate satisface orice nevoi.

