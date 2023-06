Din 3 iulie, în fiecare luni, de la ora 21:00, la DIVA ne reîntâlnim cu „Pearl, detectiv la Whitstable” („Whitstable Pearl”, 2021-prezent). Serialul polițist britanic ajunge la sezonul 2, în care Kerry Godliman revine în rolul lui Pearl Nolan, o mamă singură care își îndeplinește visul de-o viață: acela de a fi detectiv particular.

Pe măsură ce tot mai mulți localnici din orășelul maritim Whitstable, de pe coasta Marii Britanii, află de noua ocupație a lui Pearl, eroina primește tot felul de cazuri. Și începe să se transforme dintr-o proprietară de restaurant care rezolvă ocazional crime, într-un detectiv în toată regula, care deține și un restaurant. În distribuție revine și Howard Charles, în rolul morocănosului Inspector șef Mike McGuire. În prima serie, acesta devine – din partenerul ei de investigații – ceva mai mult, dar dependența lui de muncă le strică relația, iar acum fiecare se vede cu altcineva.

În cele 6 porții polițienești noi, Mike își bănuiește vecinul că vrea să-și omoare soția (într-un episod inspirat de capodopera lui Alfred Hitchcock, „Rear Window”/„În spatele ferestrei”, din 1954). Iar Pearl caută un băiețel dispărut, descifrează misterul unor scrisori de amenințare și a atacului asupra unei actrițe bogate care locuiește în zonă. Și are probleme cu mama ei, Dolly (Frances Barber), care ori are început de demență, ori are un musafir nepoftit în casă…

Serialul britanic polițist „Pearl, detectiv la Whitstable” este o adaptare a seriei de 9 romane scrise de Julie Wassmer și publicate din 2015 încoace. Majoritatea filmărilor au loc pe malul Mării Nordului, chiar în Whitstable (orășel celebru pentru stridiile locale și festivalul estival care le sărbătorește). Wassmer a creat povestea literară a simpaticei Pearl inspirându-se de viața ei în Whitstable (unde locuiește de peste 20 de ani, alături de soțul ei și două pisici), pentru a scrie această serie polițistă, care a fost tradusă și în țări ca Germania, Italia și Japonia.

Prin urmare, dacă te-a prins prima serie a poveștii perfecte pentru amatorii de mistere TV, amplasate în orășele pitorești, nu rata noua porție de 6 episoade. Din 3 iulie, în fiecare luni (de la ora 21:00) DIVA cercetează noi cazuri alături de „Pearl, detectiv la Whitstable”!