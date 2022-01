Celebra Sofia Vicoveanca a oferit un interviu de excepție pentru Click! Doamna muzicii populare românești a povestit cu dragă inimă despre cum e viața ei la 80 de ani, motivul pentru care nu și-a mai refăcut viața după moartea soțului ei, deși au trecut 20 de ani de la dispariția sa, dar și despre cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună.Reporterii Click! au stat de vorbă cu Sofia Vicoveanca și au aflat că vedetei îi place să călătorească și ar mai avea o singură dorință.

Întrebată de ce nu și-a refăcut viața niciodată, după pierderea soțului său, un ziarist celebru, doamna cântecului românesc a vorbit extrem de frumos despre jumătatea sa.

„Soțul meu, pe care l-am pierdut acum 20 de ani, bucureștean, ziarist, a venit la Suceava, a rămas la Suceava cu mine și s-a moldovenizat până în unghie, mi-a înțeles munca. El mi-a dirijat cumva lectura, mi-a fost cel mai bun prieten, e un fel de-al meu de-a spune, că-și lăsa umărul să-mi pun sufletul să plângă! Mi-a fost tare aproape, mi-a înțeles munca, avea o rubrică mai delicată, un fel de fapt divers, “pilule”, era un ziarist căutat, citit, dar temut! Așa a fost soțul meu! El mi-a fost alături și dacă era o dispută între noi… Când lucram, căutăm foarte multe, am culegeri. Eu la Suceava stau la bloc, am o încăpere căptușită cu cărți, deci până în tavan, pe toți pereții, e plin de cărți, el era cu cărțile, eu cu costumele! În momentul când “croiam” un cântec, el spunea “bagă de seama că te repeți, monotonia!” și de aici începea scandalul cu aruncat de creioane… Era primul meu critic, primul meu spectator și aveam încredere foarte mare în el! Tot timpul mi-a fost alături! Eu am cules foarte mult, vin și dintr-o zonă bogată în tradiții și obiceiuri, eu m-am format pe timpul cenzurii când nu aveam voie să cântăm de dor de amar de jale, numai veselie și realizări dar nu am renunțat la cele care țin!”, a povestit Sofia Vicoveanca pentru Click!.

Citește INTERVIUL complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/motivul-refacut-viata-sofia-vicoveanca-408602.html