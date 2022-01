Actrița Megan Fox a primit marea întrebarea din partea iubitului ei, rapperul american Machine Gun Kelly! Cei doi s-au logodit, după ce s-au cunoscut „oficial” pentru prima oară cu doi ani în urmă, notează contactmusic.com.

MGK, pe numele său real Colson Baker, și Megan Fox formează un cuplu de peste un an de zile.

Îndrăgostiții au anunțat marea veste pe rețelele lor de socializare, însă un mesaj puțin mai… neobișnuit le-a atras atenția urmăritorilor. Megan a dezvăluit că după ce a răspuns cu „Da” la marea întrebare, ea și Colson și-au băut sângele unul altuia.

„În iulie 2020, ne-am așezat sub acest copac banyan. Am cerut magie. Nu eram conștienți de durerea cu care ne vom confrunta într-o perioadă atât de scurtă și frenetică de timp. Deloc conștienți de munca și sacrificiile pe care această relație le-ar cere de la noi, dar intoxicați cu iubire. Și karma. Cumva, un an și jumătate mai târziu, după ce am străbătut iadul împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat vreodată că ar fi posibil, m-a rugat să mă căsătoresc cu el. Și la fel ca în fiecare viață înainte de aceasta și ca în fiecare viață care va urma, am spus da.…apoi ne-am băut fiecare sângele celuilalt.”, a scris actrița pe contul ei de Instagram, conform sursei citate.

La rândul său, MGK a distribuit un videoclip cu inelul cu diamant și smarald pe care i l-a dăruit și a explicat semnificația bijuteriei deosebite: „Da, în această viață și în fiecare viață?”, a scris el. „Sub aceleași ramuri sub ne-am îndrăgostit, am adus-o înapoi să o rog să se căsătorească cu mine. Știu că tradiția cere un inel, dar l-am proiectat împreună cu Stephen Webster să fie două: smaraldul (piatra ei de naștere) și diamantul (piatra mea de naștere) așezate pe două benzi de spini care se unesc ca două jumătăți ale aceluiași suflet, formând inima obscură care este iubirea noastră. 1-11-2022”

În urmă cu aproximativ un an, Machine Gun Kelly mărturisea că Megan Fox este prima lui dragoste adevărată. MGK a spus, în cadrul ‘The Howard Stern Show’, potrivit contactmusic.com: „Nu am știut ce e dragostea până eu și ea nu am făcut contact vizual. Atunci mi-am zis: ‘Whoa’. Abia după ce am făcut o bucată bună din album (‘Tickets to My Downfall’) m-am îndrăgostit pentru prima dată. Este prima oară când sunt deschis iubirii și lucrurilor care vin la pachet cu ea. Cu sigurnață nu am crezut că așa ceva există.”

Când Howard l-a întrebat dacă a fost dragoste la prima vedere, Kelly – pe numele real Colson Baker – a spus: „Da, cu siguranță.”