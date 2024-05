Duminică seară poliția a fost sesizată prin SNUAU 112 că pe raza localității Sălăgeni din comuna Dumbrăveni s-a produs un accident de circulație, în urma căruia a rezultat decesul unei persoane si vătămarea corporală a alteia. Din verificări s-a stabilit că la data de 12.05.2024, în jurul orei 20:30, un tânăr de 21 de ani, din satul Sălăgeni, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe un drum neclasificat, într-o succesiune de curbe periculoase din care prima la stânga pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, după care a intrat in coliziune frontală cu o fântână din beton, fiind proiectat apoi in gardul unui imobil. Din impact a rezultat decesul conducătorului motocicletei și vătămarea corporală a pasagerului de pe motocicletă, un bărbat de 27 ani, care a fost transportat cu un echipaj de ambulanță la Spitalul Județean Suceava. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”ucidere din culpă”, faptă prev. de art. 192 alin. (2) din Cod penal, ”vătămare corporala din culpă”, faptă prev. de art. 196 alin. (2-3) din Cod penal, ”conducere fără permis”, faptă prev. de art. 335 alin. (1) din Cod penal.