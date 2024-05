Municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost luat la pas de către candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan și de candidatul PSD la Primărie Posa Adrian. ”Am ajuns ieri după-amiază și la Câmpulung Moldovenesc, unde, alături de colegi din PSD, am stat de vorbă cu zeci de localnici și am împărțit pliante despre programul nostru de dezvoltare a județului. L-am avut alături pe Posa Adrian, candidatul nostru pentru funcția de primar al municipiului, un inginer minier cu peste 27 de ani de experiență la Compania Națională a Uraniului. Adrian vrea o schimbare pentru Câmpulung Moldovenesc și are multe proiecte pentru mandatul 2024-2028: modernizarea infrastructurii rutiere, educaționale și sportive, îmbunătățirea serviciilor medicale și publice, precum și susținerea afacerilor locale. M-am bucurat sincer să văd că foarte mulți dintre cei cu care am discutat își doresc o schimbare și au încredere în echipa noastră”, a spus Șoldan.