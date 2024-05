Printre cei care se află în echipa candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, este și un fiziokinetoterapeut. Este vorba de Diana Ioana Ștefan în vârstă de 28 ani. A absolvit Colegiu Național “Ștefan cel Mare” Suceava, iar studiile universitare și postuniversitare le-a absolvit în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, iar acum este pe cale să finalizeze cel de-al doilea masterat în cadrul facultății de Economie Administrație și Afaceri de la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava. “Dorința de a ajuta, de a aduce o schimbare în viața persoanelor cu dizabilități vizibile sau mai puțin vizibile, de a le oferi un oraș accesibil și o viață independentă m-a determinat să intru în lumea politică. Sunt onorată să fac parte din echipa domnului Lucian Harșovschi și consider că împreună cu colegii mei putem aduce un suflu nou orașului, să îl transformăm în acasă, în acel loc în care mereu revii cu drag. Cred în Lucian Harsovschi, pentru că mereu a fost un om între oameni, o persoană de cuvânt și a dat dovadă de implicare în tot ceea ce face.”,a declarat Diana Ioana Ștefan.

”Alături de tineri implicați și dornici de a face bine am încrederea și convingerea că vom reuși să facem lucruri și mai bune pentru Suceava și suceveni. Mulțumesc, Diana, pentru încredere și pentru faptul că ai ales să vii în echipa noastră, a sucevenilor. Împreună reușim”, a transmis Lucian Harșovschi.