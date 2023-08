Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Primăria Municipiului Suceava și Asociația EduMax vă invită în perioada 17 – 20 august 2023, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la cea de-a XVII -a ediție a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”. Peste 500 de cavaleri si domnițe din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și România vin la Suceava pentru patru zile de poveste în spirit medieval. Nu vor lipsi „deliciile medievale”, preparate de Chef Cătălin Scărlătescu. Proiectul este realizat în asociere cu Primăria Municipiul Suceava și cu Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Au sosit în oraș statuile vivante de la Funny Art, Iași ca să anunțe începerea Festivalului de Artă medievală „Ștefan cel Mare” 2023! Garda de la Deva încinge atmosfera!