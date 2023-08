Mii de pelerini au fost prezenți astăzi la sanctuarul naţional marian de la Cacica cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Printre aceștia s-a aflat și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. I-a stat alături președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul sucevean Ghervazen Longher împreună cu soția Victoria Longher dar și primarii din Cacica, Moara și Păltinoasa. Gheorghe Flutur a participat de dimineață și la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna.

