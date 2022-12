Municipiul Suceava a primit Premiul de Excelență la categoria „Investiții și Regenerarea Urbană a Spațiilor Urbane”, în cadrul Galei Asociației Municipiilor din România – AMR 2022, care a fost găzduită de Opera Națională din București. Primarul Ion Lungu a transmis că premiul a fost acordat pentru înființarea zonei de agrement de pe malul rîului Suceava. El a mai informat că în aplicație a prezentat și zona de Agrement Tătărasi, amenajată pe o suprafată de 7,4 hectare, cu debarcader, spații de relaxare și locuri de joacă pentru copii. Totodată, primarul a prezentat fișele de proiect pentru amenajarea zonelor de agrement în Parcul Șipote și în Păduricea Zamca. Ion Lungu a menționat că este al cincilea premiu de Excelență pe care îl primește municipalitatea suceveană din partea AMR, după cele în Educație și pentru Iluminat public, Transport public electric local și Gestionarea Deșeurilor.

