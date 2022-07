În perioada 6 iulie – 4 septembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava va putea vizitată gratuit expoziția de sculptură „Constantin Antonovici – Discipolul lui Brâncuși în Colecțiile Muzeului Național al Bucovinei”. Expoziția va fi vernisată miercuri, 6 iulie, începând cu ora 13.00, de criticul de artă Vladimir Bulat. Născut la 18 februarie 1911, în satul nemțean Cîrligi, din comuna Ștefan cel Mare, sculptorul Constantin Antonovici a urmat între anii 1934 și 1939 Academia de Artă din Iași, unde i-a avut ca profesori pe Ion Mateescu și Nicolae Tonitza. În 1940 a lucrat șase luni în atelierul din Zagreb al sculptorului Ivan Meštović, iar în 1942 a fost admis la Academia de Arte Frumoase din Viena, unde a lucrat cu sculptorul german Fritz Behn. Odată cu sfârșitul războiului, Constantin Antonovici a reușit să se stabilească la Paris, unde a locuit în perioada 1947 – 1951 în atelierul sculptorului Constantin Brâncuși. A fost o perioadă determinantă pentru evoluția plastică a artistului. În 1951, Constantin Antonovici a emigrat în Canada, iar apoi s-a mutat la New York. Acolo s-a stins din viață pe 3 februarie 2002. Bunurile culturale prezente în expoziția de la Suceava, au fost create la Paris și la New York, și au fost donate Muzeului Național al Bucovinei, în decembrie 2021, de legatarul testamentar al sculptorului, Stephan Benedict din New York. Posibilitatea acestei donații a fost mediată de Cristinel Boghian, din New York, care a venit în 2019 la Suceava și a pus bazele colaborării dintre Consiliul Județean, Muzeul Național al Bucovinei și donator.