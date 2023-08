Concertul Regal organizat de Fundația Regală Margareta a României, unul dintre cele mai longevive și de succes eveniment de strângere de fonduri din România, revine la Ateneul Român, pe 25 octombrie, cu ediția a 14-a.

Această impresionantă seară muzicală cu scop caritabilreunește muzicieni români de excepție, în susținerea tinerilor talentați ai țării, și are loc în prezența Familiei Regale a României. Pentru a achiziționa bilete, vă invităm să accesați www.frmr.ro/concert-regal.

În fiecare an, acest eveniment remarcabil atrage interesul susținătorilor artei, printre care se numără reprezentanți diplomatici, personalități de seamă din sfera culturală și lideri din lumea afacerilor, precum și donatori și sponsori ai Fundației Regale Margareta a României. Ateneul Român este astfel, în mod tradițional, gazda a valorilor autentice și a generozității. Scopul nobil al serii de gală este să asigure burse pentru performanță tinerilor artiști talentați, dar cu resurse financiare limitate, oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta darurile artistice. Participanții la eveniment se vor bucura de o experiență muzicală de înaltă ținută și vor primi o confirmare elocventă a faptului că susținerea lor face o diferență semnificativă.

În acest an, împreună pe scena Ateneului Românla Concertul Regal caritabil – tenorul Ioan Hotea și mezzosoprana Martiniana Antonie, într-un spectacol eveniment cu scopul nobil al strângerii de fonduri pentru bursele Tinere Talente. Alături de ei, Orchestra Română de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeșelea.

Ioan Hotea este un tenor de succespe scene celebre ale lumii și laureat al numeroase concursuri de canto, între care Hariclea Darclée 2015, Grand Prix și OperaliaPlacido Domingo, Londra 2015. În 2016 a debutat la Royal Opera din Londra și din 2015 este angajat la teatrul din Wiesbaden din Germania.

Mezzosoprana Martiniana Antonie este una dintre cele mai frumoase voci din noua generație de muzicieni, devenind foarte apreciată în acest an în rolul Rosinei la National Theater Mannheim. Cariera ei muzicală a fost influențată în mod decisiv de perioada în care a fost bursier al programului Tinere Talente, primind susținere la momentul potrivit în devenirea ei ca artist liric.

Gabriel Bebeșelea este unul dintre cei mai talentați dirijori români, invitat al unor orchestre prestigioase, dintre care amintim: Royal Philharmonic Orchestra Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra, Orchestra Simfonică din Castilla și León, Singapore Symphony Orchestra, sau BochumerSymphonikerr. Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” din Cluj-Napoca și al Filarmonicii “George Enescu” din București, Gabriel Bebeșelea va fi în 2023, pe perioada Capitalei Europene a Culturii, Dirijor în Rezidență al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara.

“Este o mare bucurie și onoare să dirijez pentru a treia oară Concertul Regal din 25 octombrie, devenit deja tradiție. Ideea acestui concert a stat întotdeauna sub semnul generozității, iar Fundația Regală Margareta a României, prin sutele de burse oferite celor mai talentați tineri artiști din România, a reușit să aibă un puternic rol formativ în cultura noastră. Și nu putea exista un ansamblu mai potrivit pentru acest eveniment decât Orchestra Română de Tineret, din care fac parte o mulțime de bursieri ai Fundației, ansamblu care constituie un etalon al excelenței și tinereții. Tot sub semnul excelenței și al tinereți stă și excepționalul tenor Ioan Hotea, prezent pe cele mai importante scene lirice ale lumii, care va fi solist al acestui concert. Dar pentru ca cercul să se închidă perfect, partenera sa de scenă va fi extraordinara mezzosoprană Martiniana Antonie, fostă bursieră a Fundației și demonstrația concretă a impactului puternic pe care programele FRMR îl au asupra viitorului tinerelor talente.” , mărturisește dirijorul Gabriel Bebeșelea.

Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.Formată în anul 2008,la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică, având ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Anul acesta, pentru a șaptea oară, Orchestra Română de Tineret este invitată la Festivalul Internațional ”YoungEuroClassic” de la Berlin, unul dintre cele mai importante evenimente culturale de gen din întreaga lume.

România are nevoie de artă!

Pasionații de muzică clasică și artă pot contribui în mod activ la susținerea tinerilor talentați prin participarea la Concertul Regal caritabil și achiziționarea de bilete. De asemenea, companiile au oportunitatea de a se alătura ca sponsori ai programului Tinere Talente. Fondurile strânse în urma acestor inițiative vor avea un impact semnificativ asupra evoluției artiștilor aflați la început de carieră în următorul an, oferindu-le burse, mentorat și promovare esențială. Fără acest sprijin, tinerii talentați din România ar putea să-și atingă cu dificultate, sau chiar să nu atingă deloc, potențialul lor autentic.

De-a lungul timpului, fondurile acumulate din sponsorizări și donații strânse la Concertul Regal caritabil au depășit suma de 1.800.000 de euro, reprezentând o investiție semnificativă în viitorul artistic al țării noastre. Până în prezent, 410 burse au fost acordate tinerilor talentați, provenind din medii cu venituri reduse, iar cu sprijinul oferit de mentori și prin promovarea susținută, aceștia au obținut realizări remarcabile atât la nivel național, cât și internațional. Programul Tinere Talente este recunoscut de 4 ori ca Cel mai bun Program de Artă și Cultură din România, fiind inclusiv laureat în anul 2022 la Gala Societății Civile.

Concertul Regal Caritabil va fi transmis live la TVR și la Radio România Muzical.

Despre programul național Tinere Talente

Mulți copii talentați provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să-și urmeze talentul. Astfel, România pierde în fiecare an zeci de tineri talentați, care altfel ar putea deveni ambasadori culturali. România are nevoie de artă! Ca răspuns la această problemă, Fundația Regală Margareta a României a creat un program național pentru a sprijini, îndruma și promova acești tineri artiști talentați, care provin din familii cu venituri reduse și care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și atinge adevăratul potențial și a-și exprima talentul. 410 de tineri cu vârsta între 14 şi 24 de ani care studiază muzica sau artele vizuale în licee și universități din România au fost ajutați să-și depășească greutățile financiare și să continue să-și exprime valoarea artistică. Fundaţia Regală este unic beneficiar al Concertului Regal Caritabil, organizat anual, începând din 2008, iar fondurile strânse din vânzarea biletelor şi din sponsorizări sunt dedicate proiectului Tinere Talente. Concertul Regal a avut loc în mod tradițional în ziua de 25 octombrie, în ziua de naștere a Regelui Mihai I al României, fondator al Fundației alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române și fiecare ediție a concertului aniversar a adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre, în susținerea tinerilor artiști români.

Despre Fundaţia Regală Margareta a României

Fundaţia Regală Margareta a României (FRMR) a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române. Cu o activitate de 33 de ani, Fundația Regală sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. Mai multe detalii despre programele Fundaţiei sunt disponibile pe www.frmr.ro.